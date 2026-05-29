Resumen

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Esta tecnología cuenta con seis veces más atributos que los modelos anteriores a VAAI, y está destinada a revolucionar la forma en que las instituciones financieras en la región combaten la creciente amenaza de ataques por enumeración en las transacciones con tarjeta no presente. Foto: GEC.
Esta tecnología cuenta con seis veces más atributos que los modelos anteriores a VAAI, y está destinada a revolucionar la forma en que las instituciones financieras en la región combaten la creciente amenaza de ataques por enumeración en las transacciones con tarjeta no presente. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Visa anunció que la herramienta Visa Account Attack Intelligence (VAAI) Score está demostrando una efectividad sin precedentes al identificar más de US$26 mil millones en intentos de fraude en menos de un año de su lanzamiento en la región.

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