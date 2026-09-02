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Por Redacción EC

Las empresas asociadas a la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) generaron cerca de 53 mil empleos directos e indirectos y destinaron S/4.010 millones a la contratación de proveedores locales durante 2025, según el primer reporte de indicadores de sostenibilidad del gremio.

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