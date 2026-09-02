Las empresas asociadas a la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) generaron cerca de 53 mil empleos directos e indirectos y destinaron S/4.010 millones a la contratación de proveedores locales durante 2025, según el primer reporte de indicadores de sostenibilidad del gremio.

El documento reúne, por primera vez en un solo reporte, indicadores ambientales, sociales, laborales, económicos y de gobernanza de sus empresas asociadas, con información correspondiente al 2025 y su comparación con el 2024.

La medición considera información reportada voluntariamente por siete empresas de los segmentos de producción, transporte y distribución de hidrocarburos.

Además del empleo y las compras locales, las empresas participantes desarrollaron 144 acciones ambientales durante el año y registraron más de 2.000 interacciones con sus grupos de interés, entre mesas de trabajo, talleres, visitas guiadas, canales de atención y campañas de difusión.

Otro de los indicadores que mostró una evolución positiva fue la participación femenina. La presencia de mujeres en las planillas pasó de 28,1% en 2024 a 32,7% en 2025.

“Este es un hito para el sector, porque ahora contamos con un reporte que convierte la sostenibilidad en información medible y comparable”, señaló Patricia Figueroa, directora ejecutiva de la SPH.

La ejecutiva destacó que contar con indicadores consistentes permitirá identificar avances y brechas, además de orientar decisiones con base en evidencia.

El reporte organiza los resultados en cinco dimensiones: gestión del talento; contribución al desarrollo; gobernanza, ética y derechos humanos; compromiso ambiental; y grupos de interés y cadena de valor.

La SPH señaló que la medición de estos indicadores se realiza anualmente desde 2023, pero esta es la primera vez que sus resultados se consolidan en un reporte gremial.

El informe fue presentado por Daniel Vargas, presidente del Comité de Sostenibilidad de la SPH, durante la jornada “Energía con Propósito”, organizada por la SPH, GAIA SPE Perú y Perupetro, con la colaboración de FRI ESAN.