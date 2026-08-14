HipoTech fue seleccionada por ProInnóvate para recibir financiamiento destinado al desarrollo de su solución tecnológica. Como siguiente etapa, la startup busca ampliar su presencia fuera de Lima.| Foto: Freepik
HipoTech fue seleccionada por ProInnóvate para recibir financiamiento destinado al desarrollo de su solución tecnológica. Como siguiente etapa, la startup busca ampliar su presencia fuera de Lima.| Foto: Freepik
Por Redacción EC

La startup peruana HipoTech registró más de S/35 millones en créditos hipotecarios efectivamente desembolsados desde el lanzamiento de su primer piloto, en enero de 2025, las cuales provienen de 78 operaciones bancarias, con un monto promedio de S/480 mil por crédito, informó la compañía.

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