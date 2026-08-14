La startup peruana HipoTech registró más de S/35 millones en créditos hipotecarios efectivamente desembolsados desde el lanzamiento de su primer piloto, en enero de 2025, las cuales provienen de 78 operaciones bancarias, con un monto promedio de S/480 mil por crédito, informó la compañía.

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El cofundador de HipoTech, Fabrizio Canoci, explicó que la plataforma busca cambiar el orden tradicional de la compra de vivienda: primero evalúa la capacidad financiera de la persona y luego la orienta hacia los inmuebles que se encuentran dentro de sus posibilidades reales.

“Hoy las personas suelen buscar primero la propiedad, pero sin saber si califican para un crédito ni si ese inmueble está realmente a su alcance. Nosotros invertimos ese orden: evaluamos a la persona desde el inicio y, si califica, la orientamos hacia los proyectos que puede comprar; si todavía no califica, le entregamos un plan de mejora para que pueda acceder a un crédito hipotecario más adelante”, señaló Canoci.

La plataforma reúne actualmente a 3.523 usuarios, más de 125 proyectos inmobiliarios y conexiones con los principales bancos del país. Con la precalificación obtenida, el usuario puede revisar las alternativas disponibles mediante la aplicación o WhatsApp, recibir acompañamiento especializado, visitar los inmuebles compatibles con su perfil y continuar con la evaluación bancaria completa.

Con HipoTech, el usuario se registra mediante la web o la aplicación y recibe su Score HipoTech por WhatsApp en menos de un minuto. Posteriormente, su información es enviada a los bancos asociados para obtener respuestas de precalificación en un máximo de 48 horas. De acuerdo con la compañía, el proceso tradicional puede tomar alrededor de dos semanas y extenderse hasta un mes cuando el comprador busca comparar alternativas de distintas entidades.

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“El servicio no tiene costo para la persona que solicita el crédito. El modelo de HipoTech se financia mediante las comisiones que pagan las inmobiliarias cuando se concreta la venta de alguno de los proyectos asociados, por lo que el desarrollador asume el costo del servicio”, detalló Canoci..

HipoTech fue seleccionada por ProInnóvate para recibir financiamiento destinado al desarrollo de su solución tecnológica. Como siguiente etapa, la startup busca ampliar su presencia fuera de Lima. “Queremos llevar HipoTech a proyectos de todo el Perú y lograr que la calificación bancaria sea el primer paso de la compra de una vivienda y no el último”, concluyó el cofundador de Hipotech.