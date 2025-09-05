H&M celebra diez años en Perú con la reapertura de su tienda en el centro comercial Jockey Plaza, el mismo lugar donde aterrizó por primera vez en el país en 2015.

Con un total de 4.526 m², se trata de la tienda más grande de H&M en el Perú y ofrecerá el portafolio completo de la marca, con secciones de Mujer, Hombre, Kids, Home y Beauty.

“La reapertura de nuestra tienda en el Jockey Plaza representa mucho más que una renovación física; es una muestra de nuestro compromiso continuo con el Perú. Una década después, seguimos creciendo y siendo relevantes para nuestros clientes, haciendo que la moda sea accesible para todos y elevando su experiencia de compra con espacios que inspiran”, señaló Anna Barigazzi, Sales Manager de H&M para Chile, Perú y Uruguay.

La marca resaltó el nuevo enfoque de la tienda, que tendrá un look más moderno para brindar una experiencia de compra mejorada a sus clientes. Esta evolución pone un mayor énfasis en su propuesta de moda y estilo, sin perder la esencia de accesibilidad, calidad y conexión con el cliente.

H&M también anunció la llegada de H&M Member, el programa de membresía digital que permite acceder a beneficios exclusivos como descuentos personalizados, pre-accesos, concursos, experiencias especiales y promociones junto a aliados estratégicos.