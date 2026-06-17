Resumen

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El anuncio se dio mediante un Hecho de Importancia a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Foto: GEC.
El anuncio se dio mediante un Hecho de Importancia a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Foto: GEC.
/ Alexis Huaccho
Por Redacción EC

Cementos Pacasmayo informó, mediante un Hecho de Importancia, a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), que Holcim presentado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el 100% de sus acciones.

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