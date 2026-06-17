Cementos Pacasmayo informó, mediante un Hecho de Importancia, a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), que Holcim presentado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el 100% de sus acciones.

De acuerdo con el documento, se ha solicitado una excepción del cumplimiento de algunos requisitos contemplados en la OPA. Es decir, que la SMV permita a Holcim efectuar la OPA a través de la empresa Inversiones ASPI S.A. (una sociedad controlada directamente al 99,99% por Holcim Ltd y accionista mayoritaria de Cementos Pacasmayo) y presentar los estados financieros consolidados anuales auditados del periodo 2025 de Holcim, los estados financieros consolidados semestrales no auditados (a junio de 2026) y, de corresponder, los estados financieros individuales semestrales no auditados (a junio de 2026).

En dicha solicitud, Holcim Ltd. ha señalado, además, que la referida OPA será lanzada hasta por el 100% de las acciones representativas del capital social de la Sociedad remanentes que no son de titularidad de Inversiones ASPI S.A.

La adquisición amplía el portafolio de Holcim de materiales y soluciones para la construcción en Perú y se espera que acelere el crecimiento rentable en la región de Latinoamérica, en línea con su estrategia NextGen Growth 2030.

Holcim espera que la transacción genere sinergias recurrentes (anualizadas) de alrededor de US$ 40 millones para el tercer año para el Grupo Holcim, lo que implica que el valor de la transacción representa un múltiplo de Ebitda de 7.1x consolidado a nivel del Grupo Holcim; e incremente el beneficio por acción de Holcim Ltd. y el flujo de caja libre desde el primer año de integración, y el retorno sobre el capital invertido en el tercer año.

“Este hito confirma la fortaleza de una compañía que durante casi siete décadas ha crecido con disciplina, ética y foco en el cliente. Nuestra esencia y nuestro compromiso con las personas y con el desarrollo del país permanecen intactos. Queremos también expresar nuestro profundo agradecimiento al Grupo Hochschild por los años de trabajo, dedicación y confianza que han sido fundamentales en la construcción y consolidación de nuestra compañía. Nos quedamos con los valores que aprendimos de ellos. Esta nueva etapa nos permite proyectar nuestras capacidades a una escala mayor, con la misma visión de largo plazo que ha guiado nuestra historia: siempre pondremos a las personas por encima de todo”, señaló Humberto Nadal, CEO de Cementos Pacasmayo, quien continuará en su rol de CEO y asumirá como Presidente del Directorio de Cementos Pacasmayo.