La acelerada recuperación y posterior repunte del segmento de motocicletas en el país –impulsado por el usuario de a pie que migró del bus a la moto para evitar el contagio y la mayor demanda corporativa para el servicio de delivery- ha llevado a que Honda mejore sus previsiones de cara a fin de año.

Si bien no apunta a crecer, la firma nipona ahora apunta a una menor caída de 6% para este 2020, lejos del -20% proyectado en julio pasado, revela su director comercial en Perú, Jorge Oshiro Kiyabu.

Este nuevo estimado los llevará a colocar en el mercado unas 50.000 unidades, 3.000 menos de lo vendido en el pasado ejercicio, de las cuales el 70% corresponderá a motos lineales y el 30% a motocars (más conocidos como mototaxis).

Sostiene que las cifras podrían ser aún mejores y hasta cerrar el año en positivo de no tener problemas de stock. “Las fábricas, a fin de cumplir con los protocolos de seguridad y cuidar a los trabajadores, estuvieron cerradas, lo cual ha generado que no puedan responder a la misma velocidad que la creciente demanda mundial”, señala.

Asimismo, refiere que si bien sabían que el mercado local presentaría un rebote no esperaban que fuera tan exponencial al punto de, prácticamente, duplicar los niveles de venta prepandemia.

MOVIMIENTO MENSUAL

En junio la marca ya daba cuenta sobre el positivo comportamiento de la categoría; sin embargo lo que parecía solo una demanda aguantada durante la cuarentena se convirtió en una tendencia.

A la fecha, las ventas de Honda están a razón de 6.000 unidades mes. “Las motocicletas son un vehículo de bajo costo (S/ 5.000 en promedio), cuya mensualidad de uso es comparable al presupuesto mensual de usar transporte público, por eso su preferencia para su uso personal y ya no solo como una herramienta de trabajo”, señala el ejecutivo.

Para el 2021, la compañía espera retomar el crecimiento (alcanzar las 65.000 unidades vendidas) y el ‘market share’ perdido este año.

La moto que nos recuerda fuertemente a la Honda NM4 Vultus, presentada en 2014 como una clara inspiración de la marca japonesa en los mangas. (Foto: Difusión Honda)

PRODUCCIÓN LOCAL

En cuanto a las dos plantas de Honda en Iquitos (donde ensamblan motos y motocars), Oshiro afirma que ya están operando al 100% de su capacidad de producción. No obstante, indica que en la fábrica de motocicletas tampoco pueden producir más porque no tienen las suficientes partes y piezas o kit de montaje para su ensamblaje (completly knock down, CKD).

Recuerda, además, que dicha producción solo se comercializa en la selva para aprovechar el beneficio tributario del Gobierno. Mientras que para la Costa y Sierra se importan las motos ya armadas.

Destaca que Honda produce motocicletas en el Perú desde 1974 y este año llegó a las 600.000 unidades. “Esto marca un hito importante porque estamos contribuyendo con el país dando trabajo directos e indirectos y ofertando productos a precios competitivos”, asevera el directivo.