Por Fiorella Gil Mena

Cienciano nos devuelve a la alegría del 2003. El club cusqueño, único equipo peruano que ha conquistado la Copa Sudamericana, vuelve a estar entre los ocho mejores del torneo continental y este jueves 10 de septiembre enfrentará a Montevideo City Torque por los cuartos de final. La posibilidad de repetir aquella historia deportiva vuelve a poner al “Papá” en el centro de la atención, pero también expone otra historia que el club viene construyendo puertas adentro, la transformación de Cienciano en una marca con negocios que van más allá de los 90 minutos de juego.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.