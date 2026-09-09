Hotel, tienda oficial, merchandising, licencias, divisiones menores, abonados y patrocinios son algunas de las unidades que forman parte de esta estrategia. A ellas se suman dos proyectos de mayor escala: un Centro de Alto Rendimiento (CAR) y un museo que busca recoger la historia del club y conectarla con el turismo que recibe Cusco.

“Nosotros no solamente somos un equipo de fútbol o un equipo local de Cusco”, señaló Leititia Chávez, gerente de marketing y comercial del Club Cienciano del Cusco. La ejecutiva resume el concepto que el club viene impulsando desde hace aproximadamente tres años: “Un equipo que crece”.

Cienciano nos devuelve a la alegría del 2003. El club cusqueño, único equipo peruano que ha conquistado la Copa Sudamericana, vuelve a estar entre los ocho mejores del torneo continental y este jueves 10 de septiembre enfrentará a Montevideo City Torque por los cuartos de final.

Un club que busca tener más de una fuente de ingresos

La estrategia responde a una necesidad concreta. El fútbol continúa siendo el núcleo del negocio, pero sus ingresos están expuestos a variables que el club no siempre puede controlar: resultados deportivos, asistencia al estadio o desempeño en los campeonatos.

Por eso, Cienciano ha buscado desarrollar otras unidades alrededor de su marca. La tienda oficial lleva tres años operando, mientras que el hotel Cienciano inició hace dos años y mantiene una senda de crecimiento. A ello se suman el merchandising y las licencias.

“Necesitamos sostener el proyecto de menores, el proyecto del primer equipo, los jugadores y a veces no solo con los patrocinadores podemos llegar. Entonces, nos hemos abierto diferentes unidades de negocio”, explicó Chávez.

Cienciano nos devuelve a la alegría del 2003. El club cusqueño, único equipo peruano que ha conquistado la Copa Sudamericana, vuelve a estar entre los ocho mejores del torneo continental y este jueves 10 de septiembre enfrentará a Montevideo City Torque por los cuartos de final. (Foto: Cienciano)

El resultado es una estructura comercial más diversificada. La cartera ya supera los 13 patrocinadores y reúne marcas de distintas categorías, entre ellas Movistar, Dacer, Tecnofast, Smart Fit, Sporade y PlayUZU.

La gerente comercial señala que el presupuesto del club para 2026 habría crecido entre 20% y 30% frente al año anterior. El aumento está vinculado tanto con la incorporación de marcas como con la mayor exposición deportiva.

Y allí aparece nuevamente la Sudamericana. Cienciano ya superó su meta inicial de crecimiento de 20% en taquilla, después de haber llevado a más de 200.000 personas al estadio durante 2025 entre la Liga 1 y el torneo continental. Para este año, el objetivo deportivo ya no es solo avanzar de ronda: el club apunta a llegar a la final de la Sudamericana.

La historia como activo comercial

La actual campaña continental tiene un valor evidente para el negocio, pero Cienciano insiste en que su propuesta comercial no se construye únicamente sobre los resultados de esta temporada.

La historia pesa. El club ganó la Sudamericana y la Recopa en 2003 y 2004, respectivamente, y continúa siendo el único club peruano con títulos internacionales de Conmebol. Ahora, después de eliminar a Lanús y posteriormente a Botafogo, vuelve a disputar los cuartos de final del torneo.

“El valor del mercado no lo vemos solo porque ganamos, sino por la historia que contamos y por el proyecto que venimos desarrollando”, afirmó Chávez.

Cienciano nos devuelve a la alegría del 2003. El club cusqueño, único equipo peruano que ha conquistado la Copa Sudamericana, vuelve a estar entre los ocho mejores del torneo continental y este jueves 10 de septiembre enfrentará a Montevideo City Torque por los cuartos de final. (Foto: Cienciano)

De hecho, la dirigente señaló que el club no ha incrementado sus precios comerciales simplemente por estar nuevamente en la Sudamericana. La apuesta está en sostener el valor de la marca y ofrecer a los patrocinadores exposición local, nacional e internacional.

Uno de los nuevos aliados es el casino online PlayUZU. Para Luis Moschietti, Country Manager de la compañía, la decisión de asociarse con Cienciano respondió precisamente a esa combinación entre arraigo local, reconocimiento nacional e historia internacional.

“Cienciano es un equipo muy representativo, no solamente de Cusco, debido a las buenas participaciones que ha tenido a nivel internacional”, sostuvo.

El patrocinio, cerrado para 2026, busca posicionar a la marca en el mercado peruano. Moschietti señala que la compañía espera que la alianza contribuya a un crecimiento superior al 20% en adquisición de usuarios, aunque todavía no cuentan con un periodo suficiente para medir el impacto definitivo. La empresa, además, ya evalúa una relación de largo plazo con el club.

Del estadio al turismo

Una de las apuestas más particulares del proyecto es el futuro museo de Cienciano. La lógica detrás de la iniciativa está vinculada no solo con preservar la historia deportiva, sino con aprovechar el flujo turístico de Cusco. Chávez sostiene que la ciudad recibe más de cuatro millones de turistas al año y que existe espacio para desarrollar una propuesta de turismo deportivo alrededor del club.

“Hay mucho turista que busca el tema deportivo, el turismo deportivo lo tenemos en el estadio. Entonces, ¿qué más que darles un poco de la historia también en un museo?”, dijo.

Cienciano nos devuelve a la alegría del 2003. El club cusqueño, único equipo peruano que ha conquistado la Copa Sudamericana, vuelve a estar entre los ocho mejores del torneo continental y este jueves 10 de septiembre enfrentará a Montevideo City Torque por los cuartos de final.

El proyecto forma parte de un conjunto de iniciativas que el club viene desarrollando en Cusco, junto con el hotel y el Centro de Alto Rendimiento.

La apuesta por las divisiones menores también forma parte de esta visión. Actualmente, Cienciano trabaja con más de 600 chicos en sus categorías formativas en Cusco. Algunas de las alianzas comerciales, además, están vinculadas directamente con este proyecto: Smart Fit, por ejemplo, trabaja con las categorías Sub-18, Sub-16 y Sub-14, mientras que Sporade abastece desde las divisiones de seis años hasta el primer equipo.

Un hotel, una tienda y nuevas líneas de negocio

El hotel es otra de las piezas con las que el club intenta extender su marca fuera del fútbol. La tienda oficial, por su parte, funciona como punto de contacto directo con los hinchas y como espacio para comercializar productos oficiales.

La oferta se ha ampliado con camisetas y merchandising, pero también con productos como audífonos, álbumes y artículos asociados a los 125 años del club, aniversario que Cienciano celebró en julio de este año.

Cienciano nos devuelve a la alegría del 2003. El club cusqueño, único equipo peruano que ha conquistado la Copa Sudamericana, vuelve a estar entre los ocho mejores del torneo continental y este jueves 10 de septiembre enfrentará a Montevideo City Torque por los cuartos de final. (Foto: Cienciano)

El club también comercializa sus productos a través de otros canales y mantiene una alianza con Umbro como patrocinador técnico. Esta diversificación busca que la exposición deportiva pueda traducirse en consumo y en nuevas oportunidades comerciales incluso cuando no hay un partido internacional en juego.

Vender más allá de Cusco

La expansión geográfica es otro de los objetivos. Cienciano trabaja con marcas nacionales, pero también mantiene alianzas con empresas locales y busca desarrollar productos vinculados con el turismo y su identidad cusqueña.

“Nosotros sostenemos el proyecto con las unidades de negocio diferentes que se van sumando, para que podamos continuar con el proyecto deportivo”, resumió Chávez.

Para PlayUZU, la apuesta también trasciende la ciudad. Moschietti señala que el foco del patrocinio es el mercado peruano y que la exposición internacional que pueda generar el avance en la Sudamericana funciona como un valor agregado.

Mientras tanto, Cienciano, según explicó Chávez, ya tiene prácticamente copados los espacios de su indumentaria (camiseta y short) y ha abierto una nueva categoría de patrocinios digitales. Para 2027, el club prevé continuar con su preventa comercial, en la que presenta a las marcas los proyectos y activos que tendrá disponibles. “La meta es que el crecimiento deportivo no sea un hecho aislado, sino el motor de un proyecto comercial más amplio”, concluyó.