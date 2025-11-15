Hoy se conocerá al nuevo directorio de Petro-Perú, según el MEF. ¿qué perfil tienen?

Tras varios días de espera, la ministra de Economía y Finanzas Denisse Miralles confirmó que hoy se conocerán a los nuevos integrantes del directorio de Petro-Perú.

“La Junta General de Accionistas (JGA) ha tomado la decisión de solicitar la carta de renuncia de los miembros del directorio y mañana (sábado 15 de noviembre) Estaremos nombrando al directorio general. El representante de los trabajadores fue elegido por ellos y se mantiene, pero le hemos pedido a los demás su carta de renuncia”, explicó la titular del MEF en declaraciones para Canal N.

El nombramiento superó los días esperados que anunció la ministra, pues el pasado 3 de noviembre comunicó que la designación no pasaría de la primera semana de este mes. De hecho, ella había indicado que la demora recaía en la revisión de los perfiles pues el equipo tiene la misión de elaborar en tres semanas un plan rápido de medidas a corto plazo para evitar la quiebra de la petrolera.

El perfil de los candidatos

Aunque no dio nombres, la ministra reconoció que hay profesionales que habrían pertenecido a gestiones anteriores como la liderada por Oliver Stark, cuyo periodo se caracterizó por haber impulsado la venta de activos no críticos, sinceramiento de la planilla y participación de privados.

“Es un equipo multidisciplinario con experiencia no solo sectorial, de manejo de la petrolera, sino en eficiencia de gestión de empresas y temas financieros, porque requerimos no solo creatividad sino conocimiento de las actuales herramientas que funcionan en otros países para este tipo de compañías”, mencionó.

En otro momento, la ministra también adelantó que definirán cambios, pero en Perupetro. “También va a cambiar el directorio de Perupetro. Estamos en estos días definiendo. No tengo una fecha exacta, pero sí (será) muy pronto”, mencionó.