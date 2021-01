El balneario de Huanchaco (La Libertad) fue incluido en la lista “52 lugares para amar en 2021″ (’52 places to love’ in 2021, en inglés), elaborada por el diario estadounidense The New York Times, informó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú).

El medio de comunicación cambió el nombre de su lista anual donde promociona los mejores destinos a visitar del año y, en su lugar, solicitó a sus lectores enviar mensajes destacando los lugares que los deleitaron e inspiraron en el 2020 con la intención de inspirar a los viajeros alrededor del mundo en un año particularmente difícil para el sector turístico.

Will López Flores, profesional de tecnología educacional y fotógrafo en San Francisco, figura como autor del texto sobre Huanchaco. El mensaje enviado al diario describe amplias playas para disfrutar del surf y una historia que encierra la cultura viva local, encarnada por los pescadores y sus caballitos de totora.

La exposición mediática ubica al balneario trujillano dentro de los destinos que el público estadounidense tendrá en cuenta para sus futuras vacaciones al exterior, cuando las condiciones sanitarias lo permitan.

The New York Times eligió 52 destinos de un total de 2,000 sugerencias. En la lista solo se incluyó tres destinos sudamericanos, entre ellos Huanchaco.

Estados Unidos es el segundo país emisor de turistas hacia el Perú, pero es el mercado que más divisas aporta en este sector. El 2019, la cifra de viajeros de ese país fue de 656,991, y las principales actividades que realizan se orientan a la cultura, aventura y naturaleza.

Si desea conocer la lista completa de los “52 lugares para amar en 2021″ de The New York Times, ingrese al siguiente enlace: https://www.nytimes.com/interactive/2021/travel/places-to-visit-vacation.html#peru.

