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Resumen

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Minsait ve un gran potencial para la Inteligencia Artificial (IA) en minería.
Minsait ve un gran potencial para la Inteligencia Artificial (IA) en minería.
Por Juan Saldarriaga

La minería se redefine para demostrar que no solo puede extraer valor del interior de la tierra, sino también compartirlo colectivamente con su ecosistema y las comunidades.

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Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.