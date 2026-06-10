La minería se redefine para demostrar que no solo puede extraer valor del interior de la tierra, sino también compartirlo colectivamente con su ecosistema y las comunidades.

Para ello recurre a herramientas y estrategias que hoy dan la hora, como la Inteligencia Artificial (IA) y el ‘deep purpose’, el cual no es otra cosa que la redefinición del propósito empresarial-minero en co-creación con sus stakeholders.

Tales son las principales tendencias que Deloitte recoge en su reciente informe ‘Tracking the trends 2026’, el cual está dirigido a “estimular conversaciones y visibilizar contenidos para que las compañías mineras puedan evaluar nuevos patrones que quizá no están viendo”, apunta Cristopher Lyon, socio líder de Minería, Recursos e Industrias de Deloitte Chile.

El informe devela las diez principales tendencias que reconfiguran la industria minera mundial, con especial énfasis en la IA y el desarrollo sostenible, pero sin dejar de lado nuevas preocupaciones, como el rol estratégico del cobre, el litio y los minerales raros para la defensa nacional, y los riesgos geopolíticos que amenazan las cadenas de suministros.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La IA, en particular, ocupa varios capítulos del informe debido a su implicancia transversal en distintas áreas del negocio minero.

Fabiola Juscamaita, Socia de Deloitte & Touch para la Región LATAM, refiere que el tópico de la IA apareció por vez primera en el reporte ‘Tracking the Trends 2025’, pero que este año se repite con más preponderancia, pues no solamente se aplica al análisis de datos, sino que empieza a abarcar otros ámbitos, como salud y seguridad, exploración minera, procesamiento de minerales y manejo de recursos humanos.

Minerales como el titanio, el cobalto, el oro y las tierras raras son estratégicos para la defensa nacional de muchos países. (Foto; Mining.com)

En opinión de Lyon, la implementación de la IA significa “una oportunidad más que un riesgo”, pues permitirá alejar a los trabajadores mineros de quehaceres peligrosos y “mejorar su productividad apoyados por la tecnología”.

Y esto, remarca, tendrá un fuerte impacto en el liderazgo de las compañías mineras porque los gerentes “no van a tener que liderar solamente a trabajadores humanos, sino también a agentes de IA que realizarán muchas faenas”.

Como consecuencia, anota, el área de recursos humanos tendrá una difícil tarea repensando la nueva estructura organizacional que posibilitará que ambas fuerzas, la humana y la tecnológica, se complementen para ser más productivas.

Lyon reconoce, empero, que sí habrá perdedores debido a esta revolución: los trabajadores que realizan labores repetitivas. En este caso, recomienda evaluarlos para ver si tienen la capacidad de ser “desplegados en otros roles”.

“Para ellos existe la posibilidad de hacer un 'up-skilling’ que les permitirá seguir trabajando en la organización haciendo algo distinto. Pero los individuos que no puedan transformarse tendrán que salir”, manifiesta.

SOSTENIBILIDAD Y MINERALES CRÍTICOS

Igualmente relevante, señala Juscamaita, es la nueva tendencia de sostenibilidad enfocada en el valor compartido y la colaboración empresa-sociedad-gobierno para lograr un propósito común.

La IA reemplazará trabajos repetitivos en minería. Los trabajadores deberán reforzar sus habilidades para asumir este desafío. (Foto: freepik.es)

“Antes los temas de sostenibilidad eran netamente de cumplimiento, para tener una mejor visibilidad en el mercado de inversionistas o mejores beneficios en cuanto a créditos. Ahora la sostenibilidad va mucho más allá: tiene que estar embebida dentro de la estrategia corporativa”, apunta la especialista.

Al respecto, puntualiza que esta no es una iniciativa exclusiva de las grandes trasnacionales mineras, sino también de muchas compañías locales de capitales peruanos, que “empiezan chicas y medianas, y van adquiriendo mayor relevancia” conforme persisten en desarrollar esta estrategia colaborativa.

Se trata, anota Lyon, de generar un ecosistema que sobreviva a la partida de la empresa minera, pues llegará un momento en el cual la mina dejará de producir.

Deloitte también hace hincapié en el nuevo rol que están asumiendo las compañías mineras como colaboradores estratégicos de los gobiernos en la importante tarea de proveer minerales críticos. Y esto, no solo para apuntalar la transición energética sino también para usos de defensa nacional.

Finalmente, la firma consultora alerta sobre nuevos y graves riesgos en la cadena de suministros, derivados de los conflictos geopolíticos, como la guerra en Medio Oriente.

“Eso es algo que las compañías tienen que manejar, porque no están exentas de sufrir impactos. Deben tener conciencia de ello si están construyendo un proyecto minero, pues pueden tener problemas para obtener equipos y eso puede afectar su cronograma y ocasionar retrasos de millones de dólares”, anota Lyon.