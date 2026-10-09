icono te lo cuento
00:0000:00
La caída de los pasajeros de conexión en el aeropuerto Jorge Chávez dejó de ser, para la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), un problema que puede atribuirse únicamente a factores de mercado. (Foto: Antonio Melgarejo/ GEC)
La caída de los pasajeros de conexión en el aeropuerto Jorge Chávez dejó de ser, para la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), un problema que puede atribuirse únicamente a factores de mercado. (Foto: Antonio Melgarejo/ GEC)
/ ANTONIO MELGAREJO
Por Fiorella Gil Mena

La caída de los pasajeros de conexión en el aeropuerto Jorge Chávez dejó de ser, para la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), un problema que puede atribuirse únicamente a factores de mercado. Tras seis meses consecutivos de retrocesos, el gremio sostiene que la TUUA de transferencia está afectando la competitividad de Lima frente a otros hubs de la región y que las decisiones que ya están tomando las aerolíneas son una señal de alerta para el país.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.