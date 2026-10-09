MIRA AQUÍ: Pasajeros de conexión en el aeropuerto Jorge Chávez registran su peor caída en el año en medio de debate por la TUUA de transferencia

Peter Cerdá, vicepresidente regional de IATA, cuestionó así uno de los principales argumentos de Lima Airport Partners (LAP), que ha señalado que no existe evidencia suficiente para atribuir la caída de los pasajeros de conexión al cobro de la tarifa. Para el ejecutivo, las decisiones de las propias aerolíneas constituyen una evidencia concreta.

“Como siempre LAP intenta desviar la realidad a otros factores”, afirmó Cerdá. “Si el operador, que es el cliente, el consumidor más importante que tiene el aeropuerto, te dice: ‘Yo estoy parando de volar a cierto destino de su aeropuerto a raíz de la TUUA de transferencia’, no sé qué más evidencia se requiere”, agregó.

La posición de IATA se produce pocos días después de que El Comercio revelara con información de AETAI (Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional) que el tráfico internacional de conexión en Lima había registrado en julio su mayor retroceso del año, con una caída de 22,48% interanual. En ese momento, las aerolíneas atribuyeron los resultados a la evolución a la TUUA de transferencia, mientras LAP sostuvo que también intervienen otros factores del mercado.

La caída de los pasajeros de conexión en el aeropuerto Jorge Chávez dejó de ser, para la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), un problema que puede atribuirse únicamente a factores de mercado. (Foto: LAP)

Seis meses de caída y una brecha frente a otros hubs

Para Cerdá, la señal resulta más preocupante cuando se compara a Lima con otros aeropuertos de la región. Según los datos que maneja IATA, entre enero y julio de 2026 el tráfico en Lima cayó 13,6%, mientras que El Salvador creció 26%, Bogotá 19,8% y Panamá 17,6%.

La diferencia también aparece cuando se observan determinados flujos de pasajeros que utilizan Lima como punto de conexión. Cerdá menciona, por ejemplo, que el tráfico de pasajeros que viajaban de Argentina hacia México vía Lima cayó 42,5%. En cambio, esa misma conexión creció 38% vía Panamá y 13% vía Bogotá.

Otro caso es el flujo entre Chile y República Dominicana: mientras el paso por Lima cayó 17,6%, por Panamá aumentó 20,8% y por Bogotá 51,8%. También cita retrocesos de 33,5% en el flujo Chile-Colombia, 31% en Chile-México y 38,8% en Argentina-República Dominicana.

La caída de los pasajeros de conexión en el aeropuerto Jorge Chávez dejó de ser, para la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), un problema que puede atribuirse únicamente a factores de mercado. FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO / EL COMERCIO / ALESSANDRO CURRARINO

Para IATA, estos movimientos muestran que el pasajero que antes utilizaba Lima como parada está encontrando alternativas en otros hubs de la región.

“Estamos viendo que los competidores directos con Lima, que son Panamá y Bogotá, están creciendo, pero Lima está bajando. Así que eso tiene una relación directa con los pasajeros de conexión que están favoreciendo otros aeropuertos en vez de Lima”, sostuvo Cerdá.

La discusión, sin embargo, no se limita a la tarifa que paga el pasajero. El problema que plantea IATA es que la pérdida de demanda puede terminar modificando las decisiones de las propias aerolíneas sobre dónde colocar sus aviones y qué rutas desarrollar.

Las rutas canceladas y la inversión que se frena

Cerdá sostuvo que la caída de conexiones ya está teniendo consecuencias sobre la oferta. Según explica, varias aerolíneas han cancelado rutas porque el hub de Lima dejó de ser suficientemente competitivo para sostenerlas.

En particular, mencionó las decisiones comunicadas por Latam y Sky. “Ellos mismos están diciendo por qué están cancelando”, señaló. Según IATA, la menor cantidad de pasajeros en conexión asociada a la TUUA está afectando la viabilidad de determinadas rutas.

El ejecutivo agregó otro elemento: la discusión ya habría comenzado a afectar decisiones de inversión. “Incluso hay una aerolínea, y eso es público porque ha salido Latam a decirlo, que hay un plan de inversión que se ha paralizado precisamente por el cobro de la TUUA de transferencia”, sostuvo.

La caída de los pasajeros de conexión en el aeropuerto Jorge Chávez dejó de ser, para la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), un problema que puede atribuirse únicamente a factores de mercado.

La advertencia cobra relevancia porque la industria enfrenta una restricción adicional: la disponibilidad de aeronaves. Cerdá explica que las aerolíneas tienen que decidir en qué mercados colocar sus aviones para obtener la mayor rentabilidad y potenciar sus redes.

“Cuanto más se extienda el tema de la TUUA de transferencia, más posibilidad hay de que las líneas aéreas vayan cancelando rutas y vuelos”, dijo.

El impacto, según el ejecutivo, no se limita al pasajero internacional que utiliza Lima para conectar. Los vuelos que alimentan el hub también transportan pasajeros con origen en Perú y carga en sus bodegas, por lo que una reducción de frecuencias puede terminar afectando conectividad, turismo, empleo y comercio exterior.

IATA endurece su posición por la caída de conexiones en Lima: “LAP intenta desviar la realidad (sobre el impacto de la TUUA de transferencia)”



Un nuevo interlocutor en el MTC

En medio de esta disputa aparece un cambio en la posición que IATA percibe dentro del Gobierno. El gremio ya había mantenido conversaciones con el exministro de Transportes Rafael Rey y posteriormente tuvo acercamientos con el actual titular de la cartera, José Angello Tangherlini Casal.

Cerdá señaló que con Rey existía voluntad para encontrar una salida, pero que la lectura sobre la magnitud del problema era distinta. “El exministro Rafael Rey quería solucionar, pero no tenía claro que esto fuera un problema país. El nuevo ministro sí nos ha dicho que tiene claro que el problema de conectividad es un problema país”, afirmó.

Para IATA, esta diferencia es relevante porque el Jorge Chávez puede ser operado por un concesionario, pero la conectividad aérea forma parte de una política más amplia de desarrollo del país.

La caída de los pasajeros de conexión en el aeropuerto Jorge Chávez dejó de ser, para la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), un problema que puede atribuirse únicamente a factores de mercado. | Foto: MTC.

“Al final, el aeropuerto es del Estado. Hay un concesionario, pero es al final el Estado peruano quien tiene que atraer las inversiones para que caiga a toda la cadena”, sostuvo.

Hasta ahora, sin embargo, el cambio de interlocutor no se ha traducido en una solución concreta. Cerdá señala que IATA ha sostenido reuniones con el nuevo ministro y que el Gobierno está evaluando alternativas, pero que todavía están a la espera de una propuesta.

¿Eliminar o reducir la TUUA?

Uno de los puntos que sigue sobre la mesa es qué hacer con la tarifa. LAP ha planteado reducirla en 37%, de US$10,5 a US$6,40 sin IGV. Sin embargo, esa propuesta no ha logrado acercar posiciones con las aerolíneas, que han defendido una tarifa cero.

Cerdá consideró que la propuesta de LAP no sería suficiente para revertir el deterioro de competitividad. “Lo que ha ofrecido LAP en estos momentos no generaría un movimiento de parte de la industria para crear un movimiento positivo para restablecer la productividad que se ha perdido”, afirmó.

IATA evitó fijar por ahora un monto específico que considere adecuado. La razón, explicó Cerdá, es que todavía no se ha producido una discusión conjunta entre el Gobierno, las aerolíneas y el aeropuerto que permita evaluar el impacto económico de las distintas alternativas.

La caída de los pasajeros de conexión en el aeropuerto Jorge Chávez dejó de ser, para la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), un problema que puede atribuirse únicamente a factores de mercado. / ANTONIO MELGAREJO

Cerdá, sin embargo, plantea hacia dónde debería apuntar la discusión: “En la medida que esto sea lo más cercano a cero o cero es el mejor camino de cara a traer de vuelta las inversiones de la industria”, precisó.

El ejecutivo añadió que el Jorge Chávez no debería ser entendido únicamente como una fuente de ingresos a través de una tarifa. Desde su perspectiva, el objetivo debería ser maximizar el crecimiento total que puede generar una mayor conectividad.

“Sería bueno también que se plantee renunciar a la retribución para lograr que la tarifa, en todo caso, sea lo más cercana a cero”, sostuvo.

El costo de no recuperar la conectividad

La preocupación de IATA no se limita al tráfico que se está perdiendo hoy. El gremio también ha elaborado una estimación sobre el costo que tendría para el país mantener el deterioro de la conectividad durante los próximos años.

Según Cerdá, si la situación actual se prolonga y no se toman medidas para recuperar la competitividad del hub de Lima, hacia 2041 el Perú podría acumular una pérdida de 21,7 millones de pasajeros internacionales.

De ese volumen, IATA estima que alrededor de 5 millones corresponderían a turistas que dejarían de llegar al país. El impacto económico también sería significativo: la asociación calcula que se dejarían de generar aproximadamente US$6.300 millones de PBI y unos 369.000 empleos durante ese período.

El ejecutivo señaló que el efecto también alcanzaría al transporte de carga, debido al papel que cumplen las bodegas de los vuelos comerciales en el movimiento de mercancías. A ello se suma el impacto sobre los costos de viaje, debido a una menor oferta de vuelos directos.

La caída de los pasajeros de conexión en el aeropuerto Jorge Chávez dejó de ser, para la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), un problema que puede atribuirse únicamente a factores de mercado. (Foto: Shutterstock)

El Gobierno prepara una propuesta

La magnitud del escenario que plantea IATA aumenta la presión para encontrar una salida y la discusión podría entrar en una nueva etapa en las próximas semanas. Según La Rosa, el MTC les ha comunicado que prepara un borrador de propuesta para la industria que debería conocerse en las siguientes dos semanas.

Además, el ejecutivo señala que el 2 de octubre se reactivaron las mesas de conectividad con el MTC y el Mincetur, que también viene participando en la búsqueda de una salida.

“En las próximas dos semanas ya debería buscarse una primera propuesta de solución”, indicó.

Para IATA, el objetivo no debería limitarse a resolver el cobro actual, sino generar condiciones para que las aerolíneas vuelvan a mirar a Lima como un punto de crecimiento dentro de sus redes.

Cerdá sostuvo que Latam y Sky mantienen interés en crecer en Perú, pero requieren condiciones que hagan viable ese desarrollo. “Las mismas líneas aéreas ya lo han dicho: hay que llegar a una conclusión para poder desarrollar un plan estratégico que tenían para Lima”.

El riesgo de perder el hub

La preocupación de IATA es que el tiempo se convierta en un factor determinante. Cada ruta cancelada o inversión postergada puede modificar la posición de Lima frente a sus competidores.

“Las compañías ya están enfocando sus recursos, su trabajo, sus proyecciones y crecimiento en otros países de América Latina”, advirtió Cerdá.

El ejecutivo señaló que Colombia, Panamá, Brasil, Ecuador y Argentina están captando mayor crecimiento, mientras que Lima corre el riesgo de perder terreno en la competencia por convertirse en un hub regional.

La consecuencia, según IATA, no sería solamente tener menos pasajeros en tránsito. Una menor red de conexiones también puede significar menos destinos directos, mayores costos para quienes viajan desde y hacia el Perú, menor capacidad para atraer turistas y menos espacio para que las aerolíneas desarrollen nuevas rutas.

Para IATA, la discusión sobre la TUUA ya dejó de ser únicamente tarifaria. Cerdá sostuvo que es una discusión sobre qué lugar ocupará Lima en el mapa aéreo regional y, sobre todo, si las aerolíneas seguirán viendo al Jorge Chávez como un aeropuerto desde el cual vale la pena crecer.