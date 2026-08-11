La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) expresó su disposición a trabajar de manera cercana, transparente y constructiva con el gobierno de Keiko Fujimori para fortalecer la conectividad aérea, la competitividad y el desarrollo del Perú.

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El gremio señaló que en este nuevo ciclo gubernamental, existe una oportunidad para impulsar políticas que fomenten la inversión, la competitividad y el crecimiento sostenible del sector, permitiendo al Perú consolidar su posición como un actor estratégico en la región y maximizar los beneficios económicos y sociales que genera el transporte aéreo.

“Recibimos con optimismo esta nueva etapa para el Perú. Con políticas públicas que impulsen la conectividad y una estrecha colaboración entre el Gobierno y la industria, el país puede fortalecer su competitividad, atraer más turismo e inversión, y generar nuevas oportunidades de desarrollo. Las aerolíneas están listas para invertir y trabajar junto a las autoridades para construir un Perú más conectado y próspero”, señaló Peter Cerdá, vicepresidente regional de IATA para las Américas.

Entre las prioridades de la industria se encuentra la revisión de los costos e impuestos que afectan al transporte aéreo, en particular, la búsqueda de una solución definitiva al impacto de la Tarifa Única por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional en el aeropuerto internacional Jorge Chavez de Lima (LIM).

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Asimismo, IATA indicó que resulta prioritario avanzar decididamente en los principales proyectos de infraestructura aeronáutica, incluyendo la culminación integral de LIM y el desarrollo del Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cuzco), así como sus respectivos accesos, inversiones estratégicas que permitirán ampliar la capacidad aeroportuaria, fortalecer la conectividad y potenciar el crecimiento del turismo y el comercio.

Finalmente, consideraron esencial preservar un marco regulatorio basado en los principios del libre mercado y la competencia, evitando la aprobación de iniciativas legislativas que limiten la capacidad de las aerolíneas para ofrecer diferentes opciones tarifarias a los pasajeros. “Este modelo ha sido clave para democratizar el transporte aéreo y permite que cada año más de un millón de nuevos viajeros accedan a los beneficios de la conectividad aérea, pagando únicamente por los servicios y atributos que realmente desean utilizar”, concluyó IATA.