Entre las prioridades de la industria se encuentra la revisión de los costos e impuestos que afectan al transporte aéreo, en particular, la búsqueda de una solución definitiva al impacto de la TUUA de Transferencia. (Imagen: Presidencia)
Entre las prioridades de la industria se encuentra la revisión de los costos e impuestos que afectan al transporte aéreo, en particular, la búsqueda de una solución definitiva al impacto de la TUUA de Transferencia. (Imagen: Presidencia)
Por Redacción EC

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) expresó su disposición a trabajar de manera cercana, transparente y constructiva con el gobierno de Keiko Fujimori para fortalecer la conectividad aérea, la competitividad y el desarrollo del Perú.

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