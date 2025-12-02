La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) planteó alternativas para evitar la aplicación de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia, que desde este 7 de diciembre representará un costo adicional de US$ 11,86 por pasajero a quienes realicen conexiones internacionales en el aeropuerto Jorge Chávez. El gremio de aerolíneas advierte que este nuevo cobro afectará directamente la competitividad del principal terminal aéreo del país.

En una reciente entrevista, Martín La Rosa, representante de IATA para Perú y Bolivia, señaló que existen mecanismos que permitirán mantener la sostenibilidad financiera de la concesión sin trasladar este cobro extra a los pasajeros ni afectar el tráfico internacional.

La Rosa explicó que la solución más viable es ampliar la concesión del aeropuerto Jorge Chávez, otorgada a Lima Airport Partners (LAP), con el fin de compensar los ingresos que ya no se percibirían si se elimina la TUUA de Transferencia.

“Una de las soluciones podría ser extender el plazo de concesión durante el tiempo que se calcule para que se reconozca esos ingresos que se dejarían de percibir por la TUUA de transferencia”, afirmó. El representante de IATA sostuvo que dicha ampliación no tendría que ser prolongada. Según estimaciones preliminares del gremio, el plazo adicional no debería superar un año, aunque el cálculo final corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“El cálculo lo deben hacer los especialistas del MTC. De acuerdo con nuestros cálculos no debería pasar de un año. El costo de oportunidad también tendría que ser considerado en la fórmula”, precisó.

Dos alternativas para evitar el cobro

Además de la ampliación de la concesión, las aerolíneas plantearon dos alternativas adicionales para evitar el cobro de la TUUA de Transferencia:

Redistribuir los ingresos no percibidos por su eliminación dentro del proceso de revisión tarifaria previsto para fines de 2026 y

Reducir temporalmente la retribución económica al Estado, ajustando el esquema financiero de la concesión para compensar el impacto.

Según el análisis presentado por IATA al Ejecutivo, la aplicación de la TUUA de Transferencia limitaría el crecimiento del tráfico internacional a cerca del 3% anual. En cambio, si la tarifa se elimina, la proyección se triplica y alcanzaría un crecimiento de hasta 9% por año.

“LAP está dispuesto a renunciar a un crecimiento anual de casi 9% en tráfico, para ir a buscar solo un 3%. Perdemos un 6% que se va a ir a otro destino”, advirtió La Rosa, destacando que la medida podría desincentivar a las aerolíneas y los pasajeros a usar el Jorge Chávez como hub regional.