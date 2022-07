Gremios aeronáuticos de Perú señalaron este lunes que fueron alertados por la petrolera estatal Petroperú de un posible desabastecimiento debido al cierre de puertos como consecuencia de los oleajes anómalos que se producen en el litoral peruano.

“Las aerolíneas recibieron la comunicación de Petroperú, que efectivamente se están quedando sin combustible de avión para las operaciones, por lo que solo podrían abastecerlo en menor cantidad durante los próximos 13 días y que luego ya no contarían con la capacidad para suministrar combustible a las aeronaves”, declaró a Canal N el presidente de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) en Perú, Martín La Rosa.

El representante de la IATA aseveró que esta situación es de “extrema preocupación” porque coincide con la temporada alta para el transporte aéreo al coincidir con las Fiestas Patrias que el país andino celebra el 28 y el 29 de julio.

Advirtió que un tercio de los vuelos que salen de Lima “probablemente se van a tener que ver afectados o cancelados” y acusó a la empresa estatal de no haber “tomado las acciones necesarias” con anticipación.

“El problema se ha dado porque este proveedor no contaba, o no cuenta, con un stock de emergencia. Nuestro reclamo es que no se haya llevado la logística de forma correcta como para prever este tipo de situaciones”, criticó La Rosa.

Por su parte, Petroperú indicó el domingo en un comunicado que la disponibilidad de combustibles se había visto “afectada” por el cierre de puertos en distintas regiones del país, que “afecta a todas las empresas productoras e importadoras de combustibles”.

LEE TAMBIÉN | Desabastecimiento de combustible afectaría el crecimiento de la colectividad aérea de Cusco, según gobernador regional

La petrolera informó que tiene una participación “de solo el 23% (3.000 barriles diarios) en el mercado nacional” en el caso del Turbo A-1, que es el combustible que suministra a las líneas aéreas.

“El 77% restante corresponde a otras empresas productoras e importadoras”, señaló en el comunicado, en el que precisó que en relación con el combustible de aviación en Lima, solo atiende la demanda en un 19% “siendo el resto del mercado cubierto por otras empresas importadoras y productoras de combustibles”.

La empresa aseguró que está desarrollando “estrategias para garantizar el abastecimiento a sus clientes”, a quienes avisó de estas “condiciones temporales” con la finalidad de que puedan “planificar sus operaciones ante estas circunstancias”.