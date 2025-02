De niño quería ser mecánico porque siempre me gustó entender cómo funcionan las cosas.

Rafael Yzaga le abrió la puerta a El Comercio para mostrarnos su destreza en la cocina, especialmente con el lomo saltado. Mientras comenta cuáles son sus aficiones deportivas, hace una reflexión sobre el panorama educativo que existe en el Perú y recuerda lo que aprendió en su carrera empresarial y laboral.

1. ¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

Me levanto a las 6:00 a. m. y hago un poco de estiramiento. Luego tomo una buena ducha en donde planifico mi día y me preparo para trabajar; por supuesto, acompañado de un café.

2. De los libros que has leído, ¿cuál recomendaría?

Hay dos libros que disfruté bastante y me ayudaron mucho en mi desarrollo profesional:

· “Start with Why” de Simon Sinek, que nos muestra cómo las empresas exitosas comienzan definiendo propósito claro antes de hablar de lo que hacen.

· “Extreme Ownership” de Jocko Willink y Leif Babin (ex-Navy SEALs), basado en experiencias de los Navy SEALs que nos enseñan a asumir responsabilidad total por nuestro equipo y los resultados. Muestra principios prácticos para liderar con disciplina, tomar decisiones bajo presión y construir equipos sólidos.

3. Qué objeto no puede faltar en su vida?

Mis “juguetes” para cocinar (parrilla, caja china, horno de barro, wok, cocina). Me encanta cocinar para mi familia y amigos.

4. ¿Cine o teatro?

Cine, pero, también disfruto una buena obra de teatro o musical.

5. ¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?

Whatsapp, Spotify, Google Maps, Yahoo Finance y Tik Tok.

6. ¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?

Uso todas. Últimamente veo más el contenido de Amazon (películas y series); aunque también uso Disney cuando quiero ver alguna película de la saga de Star Wars o Marvel.

7. ¿El auto de sus sueños?

Aunque no sueño con algún auto en particular, me gustan mucho los autos deportivos. Un auto que disfruté manejar es el Honda Civic Type R por su gran aceleración.

8. ¿Destino favorito en vacaciones?

Miami porque es una buena combinación de playa con gran ciudad. También puede ser España o Italia, es un placer caminar por sus ciudades y siempre se aprende algo nuevo.

9. ¿Qué deporte practica?

Desde el 2024 practico Pádel y desde el 2019 bicicleta de montaña, este último con menos intensidad después de un par de accidentes. Mi interés por ambos deportes nació después de la invitación de un grupo de amigos.

10. ¿Cocktail o trago favorito?

“Dark and Stormy” (ron oscuro con “ginger beer” y una rodaja de Naranja) o un buen whisky.

11. ¿Cuál es su restaurante favorito?

Hay muchos buenos restaurantes en Lima por lo que me es difícil tener un restaurante favorito, aunque prefiero los restaurantes de pastas o comida marina.

LIMA 05 DE FEBRERO DE 2025 FOTOS PARA PING PONG para el CEO de ICPNA, Rafael Yzaga, en su casa de la Molina. Fotos: Joel Alonzo/gec / Joel Alonzo

12. ¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?

Miami/Fort Lauderdale por la combinación de playa con distintas actividades de una gran ciudad como restaurantes, espectáculos, lugares para hacer compras, etc.

13. Descríbase en 3 palabras

Resiliente, creativo y leal.

14. ¿Tiene algún talento oculto? (Contar desde cuándo o cómo lo descubrió)

Tengo mi propia receta para el lomo saltado y me sale bastante bien. La desarrollé durante la pandemia luego de revisar recetas de distintos chefs. Me piden que lo prepare muy seguido.

15. Una frase que lo/la defina

Si quieres elevarte, comienza elevado a los demás.

16. ¿Qué compañía es una inspiración para usted?

Considero a Google como referencia en innovación por su cultura de experimentación, su enfoque en el usuario que se refleja en un buen servicio al cliente y el desarrollo de plataformas intuitivas impulsadas por inteligencia artificial. Su cultura organizacional fomenta el bienestar y un ambiente colaborativo.

17. ¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?

Hubiese sido fantástico cenar con Steve Jobs. Lo considero un referente en innovación, liderazgo y visión estratégica. Con un pensamiento disruptivo diseñó productos centrados en el usuario, demostró gran resiliencia ante el fracaso y mostró pasión en todo lo que hizo. Para mí, es una de las personas más interesantes que he visto.

18. ¿Quién es el jefe que más te marcó?

Siempre he aprendido algo de cada jefe que he tenido, tanto en conocimiento como en valores y estilo de liderazgo. Mucho de lo aprendido lo aplico actualmente y me han hecho la persona que soy hoy en día.

19. ¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?

Siempre tengo presente dos importantes consejos. El primero de mi padre, “Los derechos de uno terminan cuando comienzan los de los demás” y el segundo, de uno de mis primeros jefes, “lo perfecto es enemigo de lo bueno”.

20. ¿Qué soñaba ser cuando era niño y cuál fue su primer trabajo?

De niño quería ser mecánico porque siempre me gustó entender cómo funcionan las cosas.

Desde los 17 años me he “recurseado” vendiendo muchas cosas, desde blue jeans hasta autos. Mi primer trabajo fue como practicante de facturación en la empresa Skytel (del Grupo Tele 2000).

21. ¿Una decisión empresarial que cambiaría?

No cambiaría ninguna. Pero, independientemente del resultado, siempre hay oportunidad para el aprendizaje y crecimiento. Ahora, si algo no funciona, lo corrijo o cambio rápidamente, debemos tener flexibilidad y capacidad de adaptación para no aferrarnos a estrategias que no dan los resultados esperados.

22. ¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?

Cuéntame sobre una situación en la que tuviste que tomar una decisión difícil en equipo, ¿cómo lo manejaste?

23. ¿Cuál es su mayor orgullo?

Mi familia, los valores que inculcamos a nuestros hijos y haber logrado crear un equipo de trabajo integrado y de alto rendimiento.

24. ¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

Solo se habla de la educación pública cuando se acerca el inicio de clases y se enfocan principalmente en infraestructura deteriorada. No se toca el tema de la educación pública de forma integral, tomando en cuenta, además de la infraestructura, otros factores como la capacitación de los docentes, calidad del programa educativo, las necesidades de los alumnos y de los profesores y cómo el Estado debe controlar la calidad y estandarización de la educación a nivel nacional.

25. ¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

Somos super emprendedores, trabajadores y estamos muy dispuestos a recibir y acoger extranjeros.

26. ¿Y su principal defecto?

La informalidad y ser permisivos con la corrupción.