Intercorp Financial Services (IFS), el holding financiero integrado por Interbank, Inteligo, Interseguro e Izipay, dio a conocer los resultados del segundo trimestre de 2025.

En esa línea, Michela Casassa, CFO de IFS, precisó que la utilidad neta fue de S/580 millones, con un ROE (retorno sobre el capital) de 20,7%, superior al alcanzado el trimestre anterior, que fue de 16,3%.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“Tuvimos un sólido segundo trimestre. Las operaciones de nuestros negocios principales continúan con una tendencia positiva, que ha sido impulsada por sólidos resultados en inversiones”, indicó Luis Felipe Castellanos, CEO de IFS, quien explicó que el entorno muestra un PBI en crecimiento con baja inflación.

Por el lado de Interbank, se destacó que la participación de mercado de la banca comercial aumentó en más de 90 puntos básicos en el último año, mientras que los préstamos de consumo se están recuperando de forma gradual. Además, el crecimiento de clientes principales de banca minorista en el último año fue de 10%.

Asimismo, IFS dio a conocer que su costo de riesgo trimestral se ubicó en 2,5%, lo que representa, 150 puntos básicos por debajo del año anterior. Adicionalmente, el costo de fondos se mantuvo estable, mostrando una mejora de 40 puntos básicos respecto al 2024. Las sinergias con Izipay continúan fortaleciéndose.

Las primas emitidas por el negocio de seguros aumentaron 77% interanual, impulsadas por el crecimiento en rentas vitalicias privadas y seguros de vida, donde Interseguro se mantiene como líder en el mercado.

Los resultados del segundo trimestre también muestran que las colocaciones en préstamos sostenibles ascendieron a US$$40 millones, principalmente en el sector agrícola.