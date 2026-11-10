Intercorp Financial Services (IFS), holding financiero integrado por Interbank, Inteligo, Interseguro e Izipay, cerró los primeros nueve meses del año con una trayectoria financiera positiva, aumentando su utilidad neta en 11% entre enero y septiembre de 2026, frente al mismo periodo del 2025.

El resultado fue impulsado principalmente por banca, cuya utilidad acumulada creció 18%, y por seguros, con un alza de 52%. Este desempeño se da en un contexto en el que IFS ha adoptado medidas preventivas frente al potencial impacto del fenómeno de El Niño (FEN) en el Perú.

“Hemos realizado provisiones crediticias ante la llegada del FEN. Sin ellas, nuestras utilidades habrían crecido 17% en lo que va del año. Sin embargo, decidimos anticiparnos desde una posición de fortaleza para seguir acompañando a nuestros clientes e impulsar un crecimiento rentable. Nuestro foco está en mantener una gestión prudente mientras que seguimos invirtiendo en capacidades que nos permiten crear valor a largo plazo, como en soluciones digitales, ciberseguridad e IA generativa”, sostuvo Luis Felipe Castellanos, CEO de IFS.

Provisiones preventivas ante el fenómeno de El Niño

Las proyecciones climáticas apuntan a una alta probabilidad de un FEN extraordinario. Ante ese escenario, en el tercer trimestre Interbank constituyó S/104 millones en provisiones preventivas de crédito, que se suman a los S/81 millones que ya tenía constituidos. Con ello, sus provisiones asociadas al FEN ascienden a S/185 millones.

Si bien IFS se prepara para un escenario climático extraordinario, considera que el impacto será de corto plazo. Una vez esos efectos se disipen, IFS estima que el país está bien posicionado para retomar su senda de crecimiento al mediano plazo y estima que la economía peruana crecerá alrededor de 3% en 2027.

“Debemos trabajar para que haya una respuesta articulada y coordinada entre el sector público y privado para que la recuperación económica sea más rápida y podamos superar las expectativas macroeconómicas estimadas por el Banco Central de Reserva para el próximo año. Los peruanos hemos demostrado que juntos podemos salir de situaciones difíciles y debemos hacerlo una vez más para reducir los posibles efectos de El Niño”, añadió Castellanos.

Resultados positivos en los segmentos del negocio

La evolución positiva de IFS al cierre de septiembre refleja el desempeño de sus distintas unidades de negocio. Interbank presentó un crecimiento del 18% en su utilidad acumulada, que llega a 25% excluyendo las provisiones del fenómeno climático.

Los créditos de tarjetas y préstamos personales y los de pequeñas empresas aumentaron 18% y 34% interanual, respectivamente, producto de una mayor actividad de familias y negocios. En tanto, el número de clientes que eligen a Interbank como su banco principal creció 16% interanual, y Plin fortaleció su presencia en el mercado, al registrar un crecimiento de 43% interanual en transacciones.

Por otro lado, la utilidad acumulada de Interseguro creció 52% a septiembre, con un aumento de 30% en primas emitidas. Mientras que, en cuanto a la gestión de patrimonios, Inteligo mostró un crecimiento del 13% interanual en sus activos bajo gestión. Este incremento en los fondos administrados trajo como resultado un incremento interanual del 5% en ingresos.

Adicionalmente, las sinergias entre Izipay e Interbank continúan fortaleciéndose, como refleja el crecimiento interanual de los flujos generados entre ambas empresas. “Estos resultados confirman la fortaleza de una plataforma diversificada, con oportunidades claras de crecimiento en cada uno de nuestros negocios. De cara al cierre del año, consideramos que estamos bien posicionados para seguir creciendo con disciplina, sostener nuestra rentabilidad y fortalecer nuestro liderazgo en Perú”, concluyó Castellanos.