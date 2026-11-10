La evolución positiva de IFS al cierre de septiembre refleja el desempeño de sus distintas unidades de negocio. Interbank presentó un crecimiento del 18% en su utilidad acumulada, que llega a 25% excluyendo las provisiones del fenómeno climático. Foto: EC.
La evolución positiva de IFS al cierre de septiembre refleja el desempeño de sus distintas unidades de negocio. Interbank presentó un crecimiento del 18% en su utilidad acumulada, que llega a 25% excluyendo las provisiones del fenómeno climático. Foto: EC.
Por Redacción EC

Intercorp Financial Services (IFS), holding financiero integrado por Interbank, Inteligo, Interseguro e Izipay, cerró los primeros nueve meses del año con una trayectoria financiera positiva, aumentando su utilidad neta en 11% entre enero y septiembre de 2026, frente al mismo periodo del 2025.

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