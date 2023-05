El viceministro de Economía, Zósimo Pichihua Serna y directores del MEF asistieron a la comisión de Economía del Congreso para sustentar la posición del Ejecutivo frente a las propuestas del Congreso que plantean el uso de parte del Impuesto General a las Ventas (IGV) para -en una eventual reforma previsional- mejorar las pensiones.

En ese sentido, el MEF reiteró su postura en contra al uso de dichos recursos. Según se mencionó en la comisión, existen siete proyectos de ley que plantean el uso del IGV. No obstante, su costo fiscal es elevado. Se tratan de proyectos de ley que plantean desde el uso de 1 punto porcentual de la recaudación del IGV hasta 1% del valor de la factura.

“Hemos estimado que los siete proyectos demandan recursos de entre S/1.000 millones y cerca de S/11.000 millones. Sacar recursos del Estado para asignarlo a cuentas de capitalización individual que, con certeza, beneficiarán a la población de mayores ingresos, es un tema que nos preocupa”, sostuvo Miryam Yepes, directora de inteligencia económica del MEF.

Sostuvo ello tras detallar cuál es el pago de IGV efectivo de la población en función a su gasto. “En el decil 1, donde se encuentran el 10% de la población más pobre, pagan un IGV que es 50 veces más pequeño que aquel que paga el 10% de la población con mayores ingresos. Acá existe un problema de regresividad”, agregó.

A ello, el viceministro Pichihua agregó que otra de las razones para no usar el IGV es que no todas las transacciones en el país están grabadas. “Por ejemplo, la Amazonía está exonerada del IGV. En consecuencia, si queríamos beneficiar a toda la población utilizando el IGV, no es ese el mecanismo. Por ejemplo, la Amazonía no paga IGV. Estos ciudadanos no tendrían el derecho que a otros sí les estamos permitiendo”, sostuvo Pichihua.

Finalmente, sostuvo que existe un impedimento constitucional para el uso del IGV. “No se pueden crear mediante proyectos de ley asignaciones específicas de impuestos determinados. Se rompe el principio de la caja única. Si ante una reforma previsional se ve de necesidad incrementar los impuestos, hay que hacerlo. Pero no podemos utilizar los mismos recursos que existen para reasignarlos a pensiones y dejar sin financiamiento otras actividades cubiertas con el IGV”, aseveró.

Reacción del Congreso

Los parlamentarios que conforman la comisión cuestionaron los argumentos del MEF. Al ser advertidos de las consecuencias de hacer uso de los recursos del IGV, la congresista Rosángela Barbarán se mostró en contra. “Preocupa la mirada del MEF a largo plazo. Su mirada es que una medida como esta nos afectará en Educación en Salud. Actualmente ningún punto del IGV va a pensiones, ¿cómo está la educación en el país? ¿qué salud tenemos?”, increpó.

Coincidió el congresista Carlos Anderson. “Nos acaban de comentar sobre el costo de las medidas, pero al MEF no le tembló la mano para ponerle recursos a Petroperú. Entiendo el manejo del MEF de la bolsa fiscal, lo que vemos aquí es una resistencia. Eventualmente, van a tener que cederlo”, aseveró.

Exoneración del IGV

Previo a la discusión, la comisión de Economía del Congreso se aprobó exonerar del Impuesto General a las Ventas (IGV) a las empresas eléctricas públicas en beneficio de consumidores de la Amazonía. De acuerdo a la iniciativa, la exoneración del pago del IGV mejorará los niveles de ingreso y de calidad de vida de la población.