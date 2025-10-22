Ilich López, tercer vicepresidente del Congreso, cuestionó severamente al Consejo Fiscal por sus recientes alertas sobre el impacto económico de las leyes aprobadas en el Parlamento.

El legislador acusó al CF de actuar con mirada sesgada y de ignorar la responsabilidad de anteriores gobiernos en la baja presión tributaria del país.

“Los exministros de Economía que integran el Consejo Fiscal nunca se preocuparon por ampliar la base tributaria. Al contrario, apretaron a los formales y dejaron de recaudar más”, indicó López.

Además, criticó el silencio del Consejo Fiscal frente a decisiones pasadas como el convenio de doble tributación con Suiza que, según dijo, impidió al Perú cobrar cientos de millones de dólares.

Asimismo, el legislador justificó que as leyes han otorgado beneficios a profesores, jubilados y personal de salud. “No se trata de que por mantener el equilibrio fiscal dejemos morir a nuestros cesantes o médicos. Es hora de que el país tenga políticas claras para recaudar más y no solo recortar”, precisó.

El congresista también hizo un llamado a renovar el pensamiento económico en el país. Remarcó que se necesita una nueva generación de economistas que impulse la ampliación de la base tributaria y deje atrás la herencia de Carranza, Castilla y compañía.