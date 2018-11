Imeco: La economía seguiría débil

(Por Luis Alegría y Nicolás Castillo) Los últimos dos resultados mensuales de la economía peruana revelan que el crecimiento está perdiendo dinamismo y esa tendencia se habría mantenido en setiembre. Según el Indicador Mensual Económico de El Comercio (Imeco), la producción nacional habría crecido en torno al 2% durante el noveno mes del año.

La cifra es incluso ligeramente menor que la registrada en julio (2,31%) y agosto (2,22%). De concretarse este resultado, la actividad sumaría un crecimiento de 2,19% para el tercer trimestre; la cifra más débil desde el verano del 2015, en que la expansión fue de 1,9%. El dato sería incluso menor al registrado entre enero y marzo del 2017, cuando el fenómeno de El Niño azotó el país.

Hace un mes, en la Unidad de Análisis Económico de este Diario habíamos estimado –de manera muy preliminar– un crecimiento de 2,7% para setiembre; que ahora, utilizando información más completa, resulta inferior.

SECTORES

Los indicadores adelantados de producción sectorial, divulgados por el INEI, revelan causas detrás de la debilidad de la economía, que sumaría cuatro meses consecutivos creciendo debajo de 2,5%.

En primer lugar está la producción del sector minería e hidrocarburos. En el noveno mes creció 0,9%; que es una cifra débil para un sector que explica 14,36% de la producción nacional. Sin embargo, lo positivo es que quebró una racha de tres meses consecutivos de caída.

En segundo lugar, la actividad pesquera creció 19,68%, que es un resultado más débil que el de agosto. La importancia de este sector radica en el efecto arrastre que tiene sobre la manufactura procesadora de recursos naturales; la cual explica poco más de 4% de la economía.

A diferencia de otros meses, para setiembre el primer componente del Imeco, que se calcula sobre la base de indicadores sectoriales, proyecta que los sectores primarios aportarían dinamismo a la actividad. Este estimado muestra una expansión de 3,4% en el mes.

Un factor importante en el resultado de setiembre es la dinámica del sector construcción. Como se sabe, la inversión pública en dicho mes se contrajo 11,4%; un dato que impacta en el indicador de avance físico de obras y, por su peso en el sector, lo habría mantenido en terreno negativo. Sin embargo, el consumo interno de cemento aceleró hasta 1,6%.

MENOR APORTE

Por el lado del gasto, hay indicadores poco auspiciosos. Las exportaciones habrían mostrado su peor resultado del año y la contracción podría llegar a dos dígitos, según las cifras preliminares disponibles.

La demanda interna también podría estar perdiendo fuerza si se miran los indicadores de importaciones. La compra de bienes de consumo del exterior se contrajo por tercera vez en el año en setiembre y la importación de bienes de capital suma tres meses de caídas cada vez más pronunciadas.

Todo esto se condensa en el segundo componente del Imeco, que busca aproximar el comportamiento de la demanda interna. A través de seis variables (consumo interno de cemento, producción de electricidad y de pollo, importaciones de bienes de consumo y de capital y, finalmente, recaudación por IGV), se estima un crecimiento de 0,9%.

Además de todo esto, es importante notar que la base de comparación (setiembre del 2017) es alta. El crecimiento de la economía en dicho mes fue 3,3% y, además, el valor del índice de producción nacional fue el tercero más alto de todo el año pasado.

Hacia adelante, se esperaría que la debilidad de la economía continúe y podría comenzar el último trimestre del año con el pie izquierdo. De acuerdo con la información disponible a la fecha y un estimado muy preliminar a partir de indicadores adelantados, la producción habría crecido alrededor de 1,9% en octubre.

Es importante enfatizar un mensaje clave: el Imeco no pretende acertar el número exacto de crecimiento cada mes, pero sí busca anticipar la tendencia de la producción nacional que, por ahora, parece mantenerse en letargo.

"En 2% por ahora, pero con panorama al alza", Por Juan Carlos OdarLos indicadores adelantados de actividad económica para setiembre sugieren que la economía habría seguido creciendo a un ritmo anual que bordea el 2%. Si bien la mayor parte de los datos corresponden a sectores primarios, la información que se tiene sobre la inversión pública muestra una contracción que influiría en la construcción (que habría caído, aunque no tanto como en agosto) y en otros sectores no primarios.

Para octubre, ya se ha visto un fuerte crecimiento de la inversión pública, lo que debería tener impacto favorable sobre los sectores no primarios y generar un mayor dinamismo de la economía.

Sin embargo, cierta inercia de los sectores primarios está afectando la proyección, de manera que nuestra primera estimación, con datos muy parciales, sugiere que el crecimiento de octubre nuevamente estaría alrededor de 2%.

Cabe considerar que en lo que queda del año será clave el papel dinamizador de la inversión pública, cuyo margen de expansión es significativo dada la rápida reducción que ha mostrado el déficit fiscal en lo que va del año.

La buena noticia es que en la medida que comercio y servicios terminen mostrando resultados por encima de lo esperado en setiembre, el repunte de las tasas de crecimiento no primario podría estar en marcha.