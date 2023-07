El Fenómeno de El Niño habría continuado afectando a la economía en junio, de igual modo a como ocurrió en mayo donde se evidenció una caída del PBI de 1,4%, según el Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank.

Sin embargo, los indicadores adelantados sugieren una evolución del PBI mejor que el del mes anterior, aunque sin llegar a ser positivo.

“Por un lado, continuó el impacto negativo del sector pesca sobre el PBI debido a la nula captura de anchoveta afectada por el FEN, mientras que el sector Agropecuario habría continuado en rojo, aunque a un ritmo menor que en meses previos. Esto sería compensado por la mayor producción minera impulsada por Quellaveco”, indica en su Reporte Semanal.

“De otro lado, los sectores no primarios habrían seguido en territorio negativo, en particular construcción -el consumo de cemento cayó 13%, ritmo similar al de mayo- y manufactura no primaria -afectada por la caída de la demanda interna y las menores exportaciones-. Lo anterior habría sido parcialmente contrarrestado por el crecimiento de comercio y servicios ante la resiliencia que muestra el consumo privado”, agrega.

PBI (variación porcentual)

El Producto Bruto Interno (PBI) cayó 1,4% en mayo, luego de dos meses de ligero crecimiento, según cifras del INEI. La cifra estuvo por debajo de las expectativas de los analistas que esperaban una evolución de la actividad económica cercana al 0%. Con este resultado, el PBI acumuló una caída de 0,5% entre enero y mayo respecto de igual período del 2022.

Nuevamente el Fenómeno El Niño (FEN) Costero -que se inició en marzo- afectó la actividad económica. A diferencia de abril, cuando el sector más afectado fue el agropecuario, esta vez la cancelación de la primera temporada de anchoveta perjudicó tanto al sector pesca (-70,6%) como -indirectamente, a través de la harina de pescado- a la manufactura primaria (-29,7%). Ambos sectores le restaron casi 1.5 p.p. al crecimiento del PBI en mayo. Además, el sector agropecuario (-6,2%) siguió con su tendencia decreciente como consecuencia de la menor área sembrada, el alza del precio de los fertilizantes y las anomalías climáticas -asociadas al FEN-, factores que influyeron principalmente en cultivos como papa, quinua y maíz.

