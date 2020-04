En el sótano de la galería Guizado encontramos a Gabriel, su tienda muestra la misma postal cada día, bajas ventas, cuentas por pagar, y un caótico espacio invadido de polos y de maniquíes. “En Gamarra no queremos a los chinos”, afirma.

Desde hace años el Emporio Comercial de Gamarra viene siendo invadido por textiles y ropa de China. Según la Sunat, el gigante asiático en el principal proveedor de prendas del Perú, ya que representa el 70,3% del total de importaciones que entran al país.

EN CRISIS “La industria nacional tiene cada vez más restricciones para poder producir. Tiene aranceles para importar insumos mientras que los productos finales que vienen de China no pagan arancel. Entonces hay todo un cóctel de medidas que de alguna manera restringen la producción nacional”, señala Carlos Posada, director del Instituto de Comercio Exterior de la CCL.

Frente a eso, Indecopi aplicó en diciembre del 2013 medidas antidumping a cinco tipos de prendas chinas para un total de 34 partidas, no obstante, anuló las medidas en junio del 2015, en medio de una serie de críticas por parte de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), ADEX y la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

El presidente de la Asociación de empresarios de Gamarra-APEGA, Manuel Salazar, recuerda el día en que se levantaron las medidas antidumping. "Fuimos con Únete, Apin y otras instituciones al Indecopi", comenta.

Además, dice que en diversas audiencias el gobierno de China y representantes de las tiendas por departamento y supermercados siempre se mostraron a favor de revocar las medidas. “Ellos, Saga Falabella, Ripley, Oechsle, venden ropa china”, agrega.

Al respecto, el Indecopi afirma que la razón por la que se revocó las medidas fue porque “la Rama de Producción Nacional (RPN) no era representativa para la industria local”. De acuerdo a Salazar, en Gamarra existen cerca de 18 mil confeccionistas y a nivel nacional más de dos millones de personas dedicadas a esta industria.

EN PERSPECTIVA Desde mediados del año pasado, fecha en la que Indecopi anuló la resolución N° 297-2013/CFD, que aplicaba derechos antidumping a cinco tipo de prendas y complementos de vestir procedentes de China, la mirada de la industria se dirige hacia la importación masiva del país asiático.

"El día en que se quitaron estos derechos (antidumping) los precios cayeron inclusive hasta 600% menos", dice el especialista Carlos Posada, quien se muestra preocupado por el incremento de volúmenes de prendas chinas.





MÁS IMPORTACIONES Entre el primer y segundo semestre del 2015 la cantidad de camisas y blusas que se importó de China se elevó en 3.333%, bajo la partida 6206200000.

Como se aprecia en el interactivo, solo en el caso de las partidas 6203421020 y 6203429020, que corresponden a pantalones cortos y shorts, el volumen de importación se disparó dramáticamente, en 1.440% y 2.238%. En los demás casos hubo una variación de 30%, 100% y 200%.

“Tras el fin de los derechos antidumping los volúmenes de importación de las cinco tipos de prendas no variaron mucho. Diferente situación se dio en el caso de las unidades físicas y los montos FOB totales mensuales, donde se vio una ligera caída, más o menos a partir del mes de agosto”, refiere Sunat.

Para el gremio Comex Perú, en realidad no se dio un cambio significativo en la importación de dichas partidas debido a que los grandes importadores buscaron alternativas de importación.

En otras palabras, las empresas importadoras a las que se les encontraron precios dumping, como Xiamen C&D Inc. y Pollux Enterprise Ltd., habrían empezado importar a través de las empresas que no pagaban derechos arancelarios adicionales.

“Había dos empresa que al final no pagaban el derecho arancelario adicional, muchas importaciones se concentraron en estas dos empresas. Al final, una vez que se revocó las medidas los porcentajes de importación fueron más o menos los mismos”, refiere .

Según la Cámara de Comercio de Lima, algo que se vio tras levantarse las medidas antidumping es que aumentaron las importaciones de Taiwán, de Bangladesh, Malasia. Tailandia.

“Es válido pensar que se estaban triangulando los productos. En vez de venir de China y declararlos como productos chinos los mandaban por otros países”, manifiesta Posada, tras aclarar que se debería investigar el tema.

PROPUESTAS Según Comex Perú el sector debe ser más competitivo. Por lo que proponen ajustar disposiciones internas que podrían representar sobrecostos laborales para las empresas. “Hay herramientas que existen en la legislación pero que se están desnaturalizando. Por ejemplo los contratos temporales”, dicen.

Además, exhortan a la Sunat a que presté mayor atención a delitos aduaneros como la subvaluación, contrabando y falsificación de productos, ya que eso estaría dando un golpe más fuerte a la industria.

En tanto la CCL apunta a que se garantice el ingreso de productos importados a precios reales. En ese sentido, su crítica al Sistema de Verificación de Precios (SIVEP) es clara. “Se dan casos irónicos en los que los insumos valen más que el producto. Una mochila puede ser declarado en 70 o 71 centavos cuando solo el precio de la tela y los cierres, en conjunto, no bajan de los US$2,50 o US$3”, acotan.