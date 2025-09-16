Las importaciones de bienes de capital han registrado una tendencia positiva de crecimiento en los últimos meses, superando nuestras expectativas y con una tasa de crecimiento acumulada de doble dígito al mes de julio, según el reporte semanal de Scotiabank.

De esta manera, las importaciones de bienes de capital alcanzaron US$9.570 millones entre enero y julio, 16.8% más respecto al mismo periodo del 2024.

Un detalle para mencionar es que el monto importado en julio fue el más alto del año y el más alto en términos históricos. Un sostenido crecimiento del volumen importado de este tipo de bienes (+16,5%) impulsó este resultado, tomando en cuenta la estabilidad del precio promedio de importación (+0,2%), según cifras del Banco Central de Reserva (BCR).

Para el cierre del 2025, Scotiabank prevé que las importaciones de bienes de capital superen los US$16 mil millones, lo cual se traduciría en un 8% más respecto al resultado del año previo.

“El mayor dinamismo de la inversión privada, que cerraría el año con un crecimiento de 6,7% según nuestras proyecciones, sumado a la mejora del empleo formal y del salario real, impulsarían la demanda por productos manufacturados, elevando el monto importado de bienes para la manufactura”, explicaron.

Asimismo, la recuperación del sector construcción, especialmente en los segmentos de proyectos privados, inmobiliario, autoconstrucción y obras públicas, especialmente durante el primer semestre del 2025 ,así como la mayor actividad minera, impulsarían la importación de materiales de construcción y equipos de transporte, especialmente de carga pesada.

Finalmente, el mayor volumen exportado de productos agrícolas explicaría el mayor monto importado de bienes de capital para la agricultura al cierre del 2025, siendo este segmento, el que prevén superaría la tasa de crecimiento del sector en su conjunto.

Importaciones de bienes de capital a julio

El dinamismo de las compras de bienes de capital habría sido explicado por la recuperación gradual de la inversión privada durante el primer semestre del año, dado el crecimiento durante el primer semestre del 2025 (+8.9%) y el segundo trimestre del 2025 (+9%), según cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), tanto por el buen desempeño de la inversión minera, en especial en el segundo trimestre del 2025, y no minera, destacando la recuperación de inversión residencial, en especial en el sector construcción.

A ello se sumó la recuperación del empleo formal privado, creciendo desde abril del 2024, y del ingreso real, inflación del 1,1% en Lima al mes de agosto, aspectos que en su conjunto impulsaron el consumo de bienes como smartphones y equipos de cómputo, así como también el mayor gasto en obras de mejoramiento del hogar, especialmente en el segmento de autoconstrucción, impulsando la importación de materiales de construcción.

Asimismo, la recuperación de la actividad constructora -por el lado de inversión pública e inmobiliaria- y minera, demandando vehículos para carga de alto tonelaje, impulsaron las importaciones de vehículos de carga pesada.

Finalmente, la reducción del tipo de cambio sol/dólar en los últimos meses, también habría incidido en la mayor demanda de productos importados, impulsando la renovación de bienes de capital ante un menor precio relativo en soles respecto de años previos.

Por segmentos a julio, las importaciones de bienes de capital para la industria acumularon US$6.010 millones, 14% más respecto al mismo periodo del 2024. Por productos importados destacan las importaciones de maquinaria pesada de carga frontal, excavadoras y retroexcavadoras, y sus repuestos, para los sectores minería y construcción.

A ello se sumó la mayor demanda por equipos de procesamiento de datos y cómputo por renovación tecnológica, equipos especializados para el sector telecomunicaciones y por teléfonos móviles, inclusive aprovechando la apreciación del sol frente al dólar, según información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Se sumó también un incremento en las importaciones de bienes de transporte sumando US$2.573 millones a julio, 24% más respecto al mismo periodo del 2024. Además, se registró mayor importación de materiales de construcción llegando a los US$838 millones, 11% más respecto al mismo periodo del 2024, siendo julio el mes con el monto de importación más alto desde junio del 2021. El crecimiento fue explicado en mayor medida por el volumen importado (+11%), ante la estabilidad del precio promedio de importación (+0,2%).

Finalmente, la importación de bienes de capital para la agricultura creció 56% a julio de este año, sumando US$150 millones, siendo julio el mes con el monto de importación más alto en términos históricos.