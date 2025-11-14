El Sector de Importadores y Comerciantes de Efectos Visuales, Sonoros y Fumígenos de Uso Recreativo del Gremio de Servicios de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) informó que las perspectivas para la campaña de Navidad y Año Nuevo 2025 no son alentadoras, debido a una menor dinámica en las importaciones, que cerrarían el año con una contracción.

El presidente del sector, Juan Piiroja, explicó que, hasta la primera semana de noviembre, las importaciones de productos pirotécnicos alcanzaron un valor CIF de US$2.3 millones, lo que representa el 59,36% del total registrado en 2024 (US$4 millones).

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

PUEDES VER: BCR mantuvo la tasa de interés de referencia en 4,25% en noviembre

“De mantenerse esta tendencia, los resultados de diciembre no permitirán igualar o superar las cifras del año anterior, lo que reflejaría una contracción en el ritmo de crecimiento del sector”, precisó.

Entre los factores que afectan la campaña, el gremio señaló la inseguridad ciudadana, la inestabilidad política y la declaratoria de estado de emergencia, situaciones que afectan directamente al sector, cuyo mercado principal se concentra en las festividades de Navidad y Año Nuevo.

Por estas razones, los importadores de estos productos de consumo masivo han decidido actuar con mayor cautela durante la campaña de fin de año 2025. Juan Piiroja sostuvo que, para dinamizar el mercado, es fundamental promover un mayor número de ferias formales que garanticen la venta segura de productos al público. No obstante, explicó que organización de estas ferias implica altos costos y el cumplimiento de rigurosos requisitos de seguridad.

Por ello, exhortó a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) a simplificar los procedimientos para fomentar la formalidad de las ferias a nivel nacional y así reducir el nivel de informalidad en el sector pirotécnico, que actualmente alcanza el 80 %.

MÁS INFORMACIÓN: Mina Quellaveco alcanzó su primer millón de toneladas de cobre

“Un producto que ingresa legalmente puede volverse ilegal si se comercializa fuera de estos espacios autorizados”, advirtió.

En otro momento, Piiroja, alertó sobre la venta de artículos peligrosos en el mercado, como la denominada “Bazuca”, de procedencia china, la que debería ser exclusivamente usada por profesionales calificados debido a su alto poder sonoro e impacto.

Sostuvo que los productos de mayor demanda y debidamente normados por las autoridades son las luces de bengala, misiles, rockets, varitas y artículos pequeños como la abejita, el tanque y la rosita china. También destacan las tortas pirotécnicas de distintas presentaciones, con 19, 25, 50 y hasta 100 tiros.