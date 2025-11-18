El Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam) analizó el comportamiento de las importaciones peruanas de productos navideños y juguetes durante el periodo julio – septiembre del presente año, evidenciando variaciones significativas con crecimientos mayores al 30%.

Según Óscar Quiñones, jefe del Idexcam, este comportamiento se explica porque los comerciantes anticipan la demanda de la campaña navideña iniciando sus procesos de importación desde mediados de año, especialmente en el tercer trimestre, a fin de abastecerse de árboles, adornos, luces y juguetes.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“El análisis del comportamiento de estas importaciones permite comprender las expectativas del sector minorista y la evolución del gasto de los hogares frente al entorno económico nacional e internacional. Asimismo, proporciona indicios sobre el nivel de confianza empresarial y el ritmo de recuperación del consumo privado en la antesala de la campaña navideña”, sostuvo.

En el periodo de análisis, los productos navideños registraron un aumento total de 37,19 % en valor CIF y 70,07% en cantidad, respecto al mismo periodo de 2024. Según el Idexcam, este crecimiento refleja un mayor dinamismo comercial ante la cercanía de la campaña navideña, impulsado por una mayor confianza de los importadores y expectativas positivas de consumo.

Dentro de este rubro, los adornos navideños destacaron en estas importaciones con un aumento de 42,61 % en valor y 69,50 % en volumen, resultado asociado a la normalización de las cadenas logísticas internacionales y a la estabilización de los precios de productos procedentes de Asia.

Por su parte, las importaciones de árboles de Navidad mostraron un crecimiento más moderado en valor (8,48 %), pero un incremento notable en cantidad (166,69 %), lo que sugiere una diversificación hacia productos de menor costo unitario o de tamaño reducido. Cabe destacar que China concentra casi el 100 % de la participación como país proveedor en ambas líneas de producto: árboles y adornos navideños.

Aumenta demanda de juguetes

La Cámara de Comercio de Lima indicó que durante el periodo julio-septiembre de 2025, las importaciones peruanas de juguetes alcanzaron un valor CIF de US$ 59 millones, lo que representa un incremento de 25,0 % respecto al mismo periodo de 2024, mientras que la cantidad importada creció en 51,7 %.

“Este comportamiento evidencia una reactivación de la demanda en el sector juguetero, impulsada por la proximidad de la campaña navideña y por una mayor confianza del comercio minorista en la recuperación del consumo familiar”, explicó Óscar Quiñones.

Los productos con mayor valor importado fueron los juguetes con ruedas registrando un aumento del 29,75 %, aunque mostraron una ligera disminución del 2,12 % en cantidad, lo que sugiere un encarecimiento del precio promedio por unidad, posiblemente asociado a la importación de modelos de mayor calidad o valor agregado. China es el principal país de origen de estos productos (96 %).

PUEDES VER: MTC: Ositran emitirá resolución sobre tarifa de TUUA de transferencia en el Jorge Chávez este 19 de noviembre

De manera similar, los sets de juguetes experimentaron un incremento de 33,70 % en valor y 64,79 % en volumen, reflejando una ampliación de la oferta y mayor rotación comercial de este tipo de productos, que suelen tener alta demanda durante las fiestas y, al igual que en el caso anterior, China es el principal proveedor (98%).

Por su parte, los juguetes didácticos o educativos mantuvieron un crecimiento leve en valor (+1,48 %) pero considerable en cantidad (+59,85 %), lo que denota una tendencia hacia productos más accesibles y con mayor rotación (China 99%). En contraste, las armas de juguete mostraron una caída de 23,33 % en valor CIF, pese a un notorio aumento del 90,13 % en cantidad, lo cual podría indicar una reducción significativa en los precios unitarios o una preferencia por artículos de menor costo dentro de esta categoría (China 99%).

Figuras de colección

En el caso de las figuras de colección, como muñecos, estatuillas o figuras en miniatura, se observa un comportamiento particularmente dinámico: el valor CIF se incrementó en 58,50 %, mientras que la cantidad importada creció en más de 1.200 %, evidenciando un boom de demanda y diversificación de este segmento, posiblemente impulsado por el coleccionismo y la influencia cultural de franquicias internacionales.

“No son juguetes comunes, sino productos que combinan entretenimiento, nostalgia y valor coleccionable; por eso su demanda suele aumentar en esta campaña navideña, alentada por el auge de los fandoms y tendencias globales de consumo”, finalizó Quiñones.