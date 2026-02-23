Las importaciones peruanas de ventiladores superaron los US$53.8 millones en valor CIF durante el año 2025, representando una disminución del 7 % respecto al año anterior, según estadísticas del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Al respecto, José Luis Castillo, analista Senior del Idexcam de la CCL, sostuvo que este sector se consolida como un mercado estratégico para actividades como la industria, el comercio, el transporte, la tecnología y el consumo doméstico.

El estudio analiza el comportamiento de las importaciones a partir de una segmentación por tipo de uso, considerando ventiladores para maquinaria, hogar y oficinas, vehículos y equipos de cómputo. Los resultados del Idexcam muestran dinámicas diferenciadas por segmento, con un crecimiento sostenido en valor y cambios relevantes en los patrones de consumo.

Por segmento y tipo de uso

Según el análisis, las importaciones de ventiladores para maquinaria reportaron un crecimiento de 17% en valor en 2025 superando los US$25.3 millones; sin embargo, se observa una reducción en unidades importadas desde 2024 (413.668 unidades, -3%), lo que evidencia una mayor demanda por equipos de mayor valor unitario y mayor sofisticación tecnológica.

En este segmento, China lidera en volumen, mientras que Estados Unidos y Alemania destacan como proveedores de ventiladores industriales de alta ingeniería. En contraste, los ventiladores para el hogar y oficinas registraron una contracción en valor y volumen importado de 22% y 27%, respectivamente con US$22.2 millones y 3.845.269 unidades adquiridas. En 2024, los valores importados superaron los US$28.3 millones y 5.237.777 unidades. Este resultado puede estar asociado a una normalización de la demanda.

China se constituyó como el principal país de origen siendo responsable del 84,63% del valor declarado y el 96,68% en cuanto a cantidad de unidades importadas, consolidando un mercado altamente competitivo y orientado al consumo masivo. España se ubica como el segundo país proveedor con un 2,6% del valor total importado y el 0,58% en cuanto a unidades, seguido de Taiwan con un 2,54% en cuanto al valor y un 2,38% en cuanto a unidades.

En el caso de los ventiladores vehiculares, las importaciones sumaron US$2.1 millones, con 92.034 unidades, lo que representa un crecimiento del 15% y 46%, respectivamente respecto a las importaciones de 2024 (US$1.8 millones y 62.975 unidades). Este resultado se explica por el aumento del parque automotor y la demanda de repuestos.

China domina el mercado por volumen, mientras que Alemania y España abastecen nichos de mayor valor, explicado por la mayor cantidad de vehículos de origen chino. El estudio del Idexcam concluyó que, si bien la fuerte participación de proveedores asiáticos permite precios competitivos y altos volúmenes de suministro, también plantea desafíos en términos de diversificación de riesgos y resiliencia de la cadena de abastecimiento.