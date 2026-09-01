El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que no tiene previsto gravar el Impuesto a la Renta a las cuentas de ahorro. (Imagen: Andina)
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que no tiene previsto gravar el Impuesto a la Renta a las cuentas de ahorro. (Imagen: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que no tiene previsto gravar el Impuesto a la Renta a las cuentas de ahorro, a poco de vencer la exoneración vigente que caducará el próximo 31 de diciembre de 2026.

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