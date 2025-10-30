La Universidad Tecnológica del Perú (UTP), en colaboración con El Comercio, llevó a cabo en Arequipa la segunda jornada del encuentro Impulso Regional, un espacio que busca visibilizar y reconocer las iniciativas empresariales que contribuyen al desarrollo sostenible de las comunidades y regiones del país.

El evento reunió a líderes del sector académico, empresarial y social del sur peruano, quienes compartieron experiencias, propuestas y reflexiones sobre el papel de las empresas en la construcción de un país más equitativo y competitivo.

En la apertura, Jonathan Golergant, rector de la UTP, destacó la importancia de impulsar el desarrollo desde las regiones.

“Impulso Regional nace con una convicción profunda: el desarrollo del Perú solo será posible si reconocemos la riqueza y diversidad de nuestras regiones. Cada una tiene su propio ritmo, historia, desafíos y sueños, y en todas ellas hay iniciativas empresariales que ayudan a cerrar brechas en educación, infraestructura, productividad y salud”, sostuvo.

El encuentro contó también con la participación del expositor internacional Michael Chu, codirector del programa Liderazgo Estratégico en Finanzas Inclusivas de Harvard Business School, quien resaltó la necesidad de integrar el propósito social dentro del modelo de negocio de las compañías.

“Las empresas generan un aporte social con solo existir, pero cuando la intervención social se integra con el propósito y modelo de negocio, se genera una verdadera transformación. El desarrollo nacional no puede darse sin el progreso de todas las regiones”, enfatizó Chu.

Diálogo empresarial por el desarrollo regional

Como parte de la jornada, se realizó un panel empresarial en el que participaron María Alejandra Campos, subgerente de Supply Chain Finance de Interbank; Mauricio Chirinos, gerente de Michell & Cía; Alexander Valverde Begazo, presidente de la Asociación de Empresas del Parque Industrial de Arequipa (Adepia); y Alejandro Olazábal Gómez de la Torre, gerente general de Incalpaca.

El panel, que fue moderado por María Rosa Villalobos, editora de Economía y Dia1 de El Comercio, abordó las principales necesidades que enfrenta la región Arequipa, así como las estrategias y proyectos que las empresas locales están implementando para generar impacto social y económico.

Panel Impulso Regional

Los ejecutivos coincidieron en que fortalecer la productividad, la educación técnica y la infraestructura son claves para acelerar el desarrollo del sur peruano, destacando la importancia de la articulación entre el sector privado, el Estado y la academia.

Empresas reconocidas

El evento concluyó con la entrega de reconocimientos a empresas que destacan por sus buenas prácticas en cuatro ejes estratégicos: educación de calidad, productividad, infraestructura, y salud y bienestar.

En esta edición, Impulso Regional Arequipa se reconoció a:

Cerro Verde, por su iniciativa “El círculo virtuoso del agua”

Incalpaca, por “La cabaña del pastor”

Michell & Cía, por el “Colegio Albergue Mirasol”

Yura, por “Desarrollo agrícola en Yura Tradicional”

La iniciativa de Impulso Regional continúa hoy en Chiclayo, donde se replicarán las principales actividades y paneles con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo sostenible desde las regiones.