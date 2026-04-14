Los gremios empresariales se mantienen a la expectativa de los resultados oficiales de la ONPE, luego de que los resultados de la boca de urna y los conteos rápidos reflejaran dos panoramas diferentes.

De acuerdo a Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), lo que se observa hasta el momento son dos escenarios posibles: uno donde Keiko Fujimori de Fuerza Popular se enfrenta a Rafael López de Renovación Popular y otro donde se disputa la presidencia contra Roberto Sánchez de Juntos por el Perú.

“En el primer caso, los agentes económicos se sentirían un poquito más tranquilos pues el siguiente presidente va a tener una ideología más pro mercado. En cambio, en el segundo supuesto, si es que va Roberto Sánchez, que es una persona de izquierda radical, la cosa sería muy preocupante para el sector empresarial”, opinó.

Por ello, Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores-Agrarios del Perú (AGAP), consideró que “es mejor esperar con calma los resultados finales de la ONPE y luego de ello, que cada uno analice bien su voto para tomar la mejor decisión en la segunda vuelta para el desarrollo del país y el bienestar de los ciudadanos”.

En la misma línea, Ramiro Salas, presidente encargado de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), consideró que ambas alternativas “reflejan un escenario de cautela para los agentes económicos”, pero a la vez es una oportunidad para que los candidatos “asuman compromisos claros y firmes con la estabilidad macroeconómica, el respeto a la institucionalidad y la promoción de la inversión privada”.

César Tello, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), coincide, y agrega que el escenario muestra dispersión, lo que dificulta “anticipar con claridad el rumbo de las políticas públicas en el corto y mediano plazo”.

El proceso electoral ensombrecido

Que no se hayan podido instalar mesas el mismo domingo y la extensión para votar que dio el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) también genera críticas.

Gabriel Amaro, de AGAP, consideró que ese tipo de problemas no pueden volver a suceder. “el Estado gasta mucho dinero en el sistema electoral y se supone que la ONPE es una oficina eficiente”, destacó.

Dichos hechos fueron calificados como “negligencias” por parte del James de la SNI, quien consideró que el presidente de la ONPE, Piero Corvetto no debe seguir en el cargo.

Elecciones 2026: JNE continua supervisando votación extraordinaria en 13 locales de Lima. Foto: JNE.

Desde ADEX consideran que para la segunda vuelta es fundamental garantizar total transparencia. Y aunque, el jefe de la ONPE solo puede salir del cargo por situaciones específicas, cualquier decisión sobre su continuidad “debe ceñirse estrictamente a la Ley y a las instancias competentes. No obstante, más allá de las personas, lo prioritario es fortalecer la institucionalidad electoral y asegurar un proceso incuestionable que genere confianza en la ciudadanía”, resaltó.

En otra perspectiva, desde la CCL aseguran que la legitimidad del proceso electoral no solo depende de corregir contingencias, sino de asegurar que estas decisiones no generen dudas adicionales. “Para los inversionistas, la confianza se construye sobre la base de reglas claras, predictibilidad y solidez institucional. En ese sentido, es fundamental que las autoridades electorales actúen con máxima rigurosidad y fortalezcan la credibilidad del proceso”, expresó.

Los partidos que no pasaron la valla

Lo que también se comenta de las contiendas es el número de partidos que no pasaron la valla y que por lo mismo, tendrán poca representatividad en el Congreso.

“Eso es bueno para el país porque va a ser un Congreso, tanto en senadores como en diputados, con muchos menos partidos, donde van a tener que buscarse consensos de una manera más fácil. Por otro lado, hay un montón de partidos minúsculos que confundían al electorado y todo eso ha sido borrado de una vez por todas”, comenta James.

Sesión de Comisión de Vivienda se cae por inasistencia de parlamentarios. (Foto: Andina)

De esta manera, desde Adex creen que “es importante avanzar hacia un sistema que promueva una mayor institucionalidad partidaria, reduzca la fragmentación y permita la construcción de consensos, elementos clave para la gobernabilidad y el desarrollo económico”.

Un país con mejores instituciones, refiere la CCL, “es clave no solo para la estabilidad política, sino también para generar un entorno favorable a la inversión y el desarrollo económico”.

Desde AGAP consideran que el problema de tener un número alto de partidos provoca dispersión en el voto y genera confusión en la ciudadanía, lo que debería llevar a las autoridades a ajustar el sistema político electoral.

“En esa línea, se tienen que aplicar ajustes tan elementales como poner requisitos para ser congresista y presidente de la República, aspectos que son mínimos en la actualidad. No hay ningún requisito profesional, de conocimiento ni de experiencia”, refirió Amaro.