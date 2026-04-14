Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Esta es la lista oficial de colegios en donde podrás votar HOY lunes 13 de abril en las Elecciones Presidenciales en Perú 2026. (Foto: Facebook ONPE)
Esta es la lista oficial de colegios en donde podrás votar HOY lunes 13 de abril en las Elecciones Presidenciales en Perú 2026. (Foto: Facebook ONPE)
Por Maritza Saenz

Los gremios empresariales se mantienen a la expectativa de los resultados oficiales de la ONPE, luego de que los resultados de la boca de urna y los conteos rápidos reflejaran dos panoramas diferentes.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.