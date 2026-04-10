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Resumen

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Por Juan Saldarriaga

Indeco cumple tres cuartos de siglo convirtiendo el cobre producido en el Perú en productos de mayor valor agregado, como el alambrón y los cables eléctricos, de uso intensivo en casas, edificios, industrias, minas y proyectos de energía e infraestructura.

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