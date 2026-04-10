En ese lapso, la empresa ha pasado por manos peruanas, estadounidenses, chilenas y, desde el 2008, por manos francesas, a raíz de su adquisición por Nexans, segundo mayor fabricante global de cables. ¿Qué proyecta la empresa para el 2026? Responde Alex García, gerente general de Indeco by Nexans.

- ¿La marca Indeco opera solamente en el Perú?

Indeco significa Industrias del Cobre, y es la marca de Nexans en el Perú. Nosotros exportamos a muchos o países de la región, como Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Brasil y Honduras, ya sea con la marca Indeco o con la marca Nexans. Pero la marca Indeco es la que está posicionada en el mercado peruano como la más reconocida en el sector de cables eléctricos y con la cual tenemos la mayor participación de mercado.

- ¿Qué participación de mercado tienen en el Perú?

De lejos, somos el primer productor de cables. Somos la empresa más antigua y también el jugador más importante en todos los segmentos en donde participamos: residencial, comercial, minero, de infraestructura y energías renovables.

- ¿Y en promedio?

Si promediamos todos los segmentos que existen en el Perú, estamos cercanos a un 70% de participación.

- ¿Cuáles fueron los resultados de Indeco en el 2025 y qué esperan este año?

Indeco creció el año pasado a dos dígitos y en el 2026 esperamos lo mismo. Hemos tenido un muy buen primer trimestre, en el cual crecimos también a dos dígitos, y creemos que vamos a continuar así durante el resto del año.

No todo el cobre producido en el Perú se exporta. Indeco convierte los cátodos (láminas) de cobre en alambrón y cables. / Lucien Kahozi

- ¿Qué factores alimentan este crecimiento?

La autoconstrucción, en primer lugar, que es donde el peso de la marca Indeco es mucho más fuerte. Y otro segmento que ha crecido mucho es la infraestructura, y me refiero específicamente al nuevo aeropuerto de Lima y a la Línea 2 del Metro de Lima, que nos ha sido adjudicada al 100% a nosotros. Y también estamos presentes en todos los proyectos mineros.

- ¿Minería es otro cliente importante para ustedes?

Somos un fabricante de cobre y vamos de la mano con la minería cuprífera y la economía de nuestro país. Apenas hay una mina nueva que se apertura, Indeco siempre está presente. Somos el principal cliente de las minas peruanas y también su principal proveedor cuando transformamos sus cátodos de cobre en cables para la operación diaria.

- Ese es un punto importante porque ustedes compran cátodos (láminas) de cobre para fabricar cables, y luego venden esos cables a la minería.

Es cierto. Siempre se dice que el Perú exporta materias primas, pero las minas hacen un gran esfuerzo para producir cátodos, que ya han tenido cierto proceso de fabricación. Pero nosotros, además, convertimos esos cátodos en alambrón de cobre, que exportamos al mercado colombiano, ecuatoriano y a parte del mercado brasileño y chileno. Somos un actor que le da valor agregado al cobre, convirtiéndolo en alambrón para exportación. Eso como primera etapa.

- ¿La segunda son los cables de cobre?

Así es. Como segunda etapa, nosotros procesamos ese alambrón de cobre para convertirlo en un producto terminado que también exportamos, el cual es el cable de cobre. Entonces, tenemos dos etapas en donde agregamos valor a la industria peruana: exportando alambrón de cobre y exportando cables terminados.

- ¿A qué empresas mineras compran ustedes los cátodos de cobre?

Le compramos a Southern Copper, a Marcobre y a Cerro Verde.

- ¿Cuánto factura Indeco?

Estamos, en total, con todos los productos que tenemos, por arriba de los US$400 millones.

Indeco es el primer productor de cables de cobre del Perú. Opera una fábrica en El Cercado de Lima. Otra fábrica en Los Olivos es operada directamente por Nexans.

- ¿El precio del cable de cobre viene subiendo en paralelo con el alza en el precio del cobre?

Sí, pero hay un factor más actual que no solo tiene que ver con el precio del cobre y es la guerra en Medio Oriente, porque muchas materias primas vienen desde allá.

- ¿Qué materias primas vienen de Medio Oriente?

Los plásticos (que recubren los cables de cobre) vienen de Medio Oriente. La información que tenemos es que el precio del petróleo y de las resinas con la que se elabora el plástico subirán entre 20% y 30%, en promedio. Si el precio del petróleo sube, además, también subirá el precio del transporte desde cualquier lado del mundo también.

- ¿Pero la demanda de cobre no se retraerá por ello?

El precio del cobre va a seguir subiendo porque la demanda va a seguir subiendo, sea para cables en energía y construcción, o para componentes de autos eléctricos o cualquier otro de los segmentos productivos que hay. La demanda de cobre está subiendo, y en el mundo no se están abriendo nuevas minas que puedan cubrir esa demanda.

INVERSIONES

- ¿A dónde apunta Nexans? ¿Cuál es la estrategia para el mediano y largo plazo?

Seguir trabajando para ser un electrificador puro. Y en el Perú queremos ser pioneros y primeros en energías renovables, y seguir apoyando al sector minero. Queremos consolidarnos mediante innovación y diferenciación en los mercados residencial y comercial. Y aquí quiero hacer hincapié en que el 100% de la energía con la cual se fabrican nuestros productos viene de fuentes renovables.

- ¿Toda la energía que emplean en sus procesos es renovable?

Desde hace tres años, toda la energía que recibimos en nuestra fábrica viene de fuentes renovables. Tenemos certificados PEP (perfil ambiental del producto) que garantizan qué reducimos nuestra huella de carbono y que tenemos planes específicos para ello. Y eso va de la mano con el reciclaje de cobre y materias primas, y con pequeños detalles que podamos trabajar dentro de nuestras instalaciones, que ayudan el medio ambiente.

- ¿Tienen una meta o plan de inversión?

Todos los años invertimos en el Perú entre US$4 millones y US$5 millones anuales. El año pasado cerramos una inversión de US$2 millones para la construcción de un almacén vertical para materias primas y productos terminados. Lo que dejamos de tener como metro cuadrado lo ganamos como metro cúbico. Esa inversión la cerramos en enero de este año, pero se realizó el año pasado.

Nexans es el segundo mayor fabricante global de cables y sistemas de cableado.

- ¿Y para el 2026?

Seguimos comprando maquinaria para poder seguir automatizando nuestros equipos y salir de los equipos antiguos. Ese fue el plan que trazamos hace cuatro años: por cada equipo nuevo que compramos, tienen que salir dos o tres antiguos. Con eso liberamos espacio en la planta y nos volvemos más eficientes.

- ¿Apuntan a algún proyecto en la región, como Indeco?

Estuvimos en el parque eólico más grande de Latinoamérica, el parque Horizonte, en Chile, donde el 100% de los cables de cobre que suministramos vinieron de Indeco. La Línea 7 del Metro de Chile también ha sido cubierta con cables de nuestra fábrica. Y tenemos parques de energías renovables ganados en Colombia, Panamá y Ecuador. También trabajamos con la minería en estos dos últimos países.

- ¿Tienen expectativas con los proyectos de energías renovables?

Los proyectos de energías renovables son una vertical muy importante para nosotros. No sólo para Indeco, sino también para Nexans. Hemos estado presentes en el parque eólico más grande del Perú: Punta Lomitas, al cual abastecimos al 100% con cables Nexans. Y ahora estamos participando en proyectos dentro y fuera del Perú.

- ¿Tienen algún programa para promover la equidad?

En el Perú, casi el 35% de nuestras posiciones administrativas son del sexo femenino. Eso lo hemos venido incrementando en los últimos cinco años. Inclusive, tenemos una campaña que lanzamos hace tres años con clientes nuestros y empresas del rubro eléctrico, en asociación con Senati, que se llama ‘Soy mujer, soy electricista’.

- ¿Es un programa para técnicas mujeres?

Sí. Trabajamos con veinte o treinta estudiantes para que puedan tener conocimientos básicos de electricidad y luego puedan conseguir trabajo con nosotros o en el mercado. Son personas que no disponen de medios económicos para poder seguir su carrera en el Senati. Indeco paga el 100% de la carrera a los cinco primeros puestos de estas promociones. Y cuando la terminan, vienen a hacer sus prácticas con nosotros para, luego, poder contratarlas.

- ¿Hay técnicas electricistas trabajando en Indeco?

Ahora tenemos operadores mujeres que vienen de estas promociones. Antes, el concepto que se tenía es que el trabajo dentro de nuestra industria no esa para una mujer, y eso lo venimos desmintiendo. Por eso consideramos que es importante tener equidad, lo cual no significa despedir hombres sino ofrecer las mismas oportunidades de que puedan luchar por la posición.