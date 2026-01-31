El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó que la Comisión de Fiscalización de Competencia Desleal inició una investigación por presunta publicidad engañosa, luego de que el partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo no fuera transmitido por televisión, pese a haber sido anunciado dentro de la programación oficial.

A través de un comunicado, la entidad señaló que se ha requerido información a las empresas e instituciones involucradas con el objetivo de verificar la veracidad de los anuncios difundidos y el cumplimiento de la normativa vigente en materia de publicidad.

“El incumplimiento de las disposiciones sobre publicidad engañosa puede ser sancionado con multas de hasta 700 UIT”, precisó Indecopi, lo que equivale a aproximadamente S/ 3 millones.

El encuentro, que marcaba el inicio de la temporada 2026 del fútbol profesional peruano, se disputó este mediodía con público en las tribunas, pero no fue emitido por el canal Liga 1 Max, responsable de la transmisión de todos los partidos del torneo.

Ayer por la noche, varias horas después de la polémica, la empresa encargada de los derechos televisivos emitió un pronunciamiento oficial para explicar lo ocurrido y las razones por las que el partido no salió al aire.

La Liga 1 2026 se puso en marcha este viernes con dos encuentros. Mientras el partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo no fue transmitido, el duelo entre UTC de Cajamarca y Atlético Grau sí se emitió con normalidad.

La primera fecha del torneo continuará este sábado y domingo con el resto de los partidos programados.