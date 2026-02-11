Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Indecopi detectó que estas entidades habrían implementado mecanismos que limitarían o condicionarían el ingreso de reclamos. Foto: Indecopi.
Indecopi detectó que estas entidades habrían implementado mecanismos que limitarían o condicionarían el ingreso de reclamos. Foto: Indecopi.
Por Redacción EC

La Comisión de Protección al Consumidor N° 3 (CC3) de Indecopi inició de oficio procedimientos administrativos sancionadores contra el Banco Ripley S. A., el Banco Interamericano de Finanzas (BanBif) y Santander Consumer Bank S. A., tras identificar la existencia de presuntas trabas para la presentación de reclamos por parte de los consumidores en los canales de atención de las entidades mencionadas, tanto de manera presencial como virtual.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

El costo del amor: cuánto gastan los peruanos por San Valentín entre delivery, escapadas y regalos de último minuto
Perú

El costo del amor: cuánto gastan los peruanos por San Valentín entre delivery, escapadas y regalos de último minuto

Casi la mitad de la carga del Puerto de Chancay es a través de transbordo: así avanza como hub regional peruaano en su primer año
Perú

Casi la mitad de la carga del Puerto de Chancay es a través de transbordo: así avanza como hub regional peruaano en su primer año

D’Onofrio: “Estamos evaluando cuándo abrir nuestra cadena de heladerías. La expectativa es alta, tenemos que hacerlo bien”
Día 1

D’Onofrio: “Estamos evaluando cuándo abrir nuestra cadena de heladerías. La expectativa es alta, tenemos que hacerlo bien”

Indecopi abre procedimientos sancionadores a Banco Ripley, Santander y BanBif por presuntas trabas a reclamos
Perú

Indecopi abre procedimientos sancionadores a Banco Ripley, Santander y BanBif por presuntas trabas a reclamos