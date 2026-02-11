Indecopi abre procedimientos sancionadores a Banco Ripley, Santander y BanBif por presuntas trabas a reclamos

La Comisión de Protección al Consumidor N° 3 (CC3) de Indecopi inició de oficio procedimientos administrativos sancionadores contra el Banco Ripley S. A., el Banco Interamericano de Finanzas (BanBif) y Santander Consumer Bank S. A., tras identificar la existencia de presuntas trabas para la presentación de reclamos por parte de los consumidores en los canales de atención de las entidades mencionadas, tanto de manera presencial como virtual.

La CC3 detectó que estas entidades habrían implementado mecanismos que limitarían o condicionarían el ingreso de reclamos, imponiendo requisitos no previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, como la negativa a recibir reclamos de personas que no son clientes de dichos establecimientos financieros.

De confirmarse las infracciones, las entidades financieras podrían ser sancionadas con multas de hasta 450 UIT, equivalente a S/2.475.000, además de la imposición de medidas correctivas en favor de los consumidores afectados.

LEE TAMBIÉN: SBS autoriza a Bitel establecer su emisora de dinero electrónico BiPay

La decisión se sustenta en información recabada durante diversas fiscalizaciones presenciales y remotas, realizadas con el apoyo de herramientas tecnológicas.

Estas acciones forman parte del trabajo que viene desarrollando la Dirección de Fiscalización de Indecopi en el sistema financiero, con el objetivo de garantizar que los consumidores puedan ejercer su derecho a reclamar de manera oportuna, accesible y sin obstáculos indebidos.