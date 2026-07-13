En caso la aerolínea no solucione el problema o no se haga responsable por los daños ocasionados, el consumidor puede presentar su reclamo en el Libro de Reclamaciones del proveedor que brindó el servicio de transporte, el cual debe ser atendido en un plazo máximo de 15 días hábiles. (Foto referencial: EFE / EPA / RONALD WITTEK)
En caso la aerolínea no solucione el problema o no se haga responsable por los daños ocasionados, el consumidor puede presentar su reclamo en el Libro de Reclamaciones del proveedor que brindó el servicio de transporte, el cual debe ser atendido en un plazo máximo de 15 días hábiles. (Foto referencial: EFE / EPA / RONALD WITTEK)
Por Redacción EC

Indecopi recordó, que las aerolíneas son responsables por la pérdida, robo, daños o deterioro del equipaje de los pasajeros, por lo que deben garantizar que este llegue en buen estado y a tiempo. Esto en el marco de su campaña Fiestas Patrias: tus derechos se respetan y ante el incremento de vuelos en estas fechas.

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