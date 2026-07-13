Indecopi recordó, que las aerolíneas son responsables por la pérdida, robo, daños o deterioro del equipaje de los pasajeros, por lo que deben garantizar que este llegue en buen estado y a tiempo. Esto en el marco de su campaña Fiestas Patrias: tus derechos se respetan y ante el incremento de vuelos en estas fechas.

La entidad instó a los usuarios a tomar precauciones al momento de embarcar su equipaje, como exigir el ticket de registro al enviarlo a bodega, ya que este documento resulta útil para la presentación de reclamos. También recomendó tomar una foto previa del equipaje para acreditar su estado y, en caso de transportar objetos de valor, informar con anticipación a la aerolínea. Asimismo, recordó que el equipaje debe llegar al destino en la misma fecha y hora que el pasajero.

En esa línea, Indecopi exhortó a las aerolíneas a cumplir con el deber de cuidado del equipaje desde que es puesto bajo su custodia hasta su entrega en destino. De verificarse responsabilidad por infracciones a las normas de protección al consumidor por hechos relacionados con el equipaje de los pasajeros, el proveedor podría ser sancionado con multas de hasta 450 UIT.

Entre 2025 y los primeros meses de 2026, se reportaron 241 reclamos vinculados a equipaje en el transporte aéreo, principalmente por pérdida (104 casos), falta de entrega (100 casos) y sustracción de artículos (37 casos).

En caso la aerolínea no solucione el problema o no se haga responsable por los daños ocasionados, el consumidor puede presentar su reclamo en el Libro de Reclamaciones del proveedor que brindó el servicio de transporte, el cual debe ser atendido en un plazo máximo de 15 días hábiles. De no obtener una respuesta satisfactoria, puede acudir al Indecopi a través del WhatsApp Aeropuerto (+51 985 197 624), portal Reclama Virtual, el correo sacreclamo@indecopi.gob.pe o las líneas telefónicas 224-7777 (Lima) y 0800-4-4040 (regiones).

Cabe recordar que, la Sala Especializada en Protección al Consumidor de Indecopi confirmó una sanción contra una aerolínea por no brindar un servicio adecuado a una pasajera. Se acreditó que la aerolínea permitió que pertenencias de otro pasajero fueran colocadas en un compartimiento exclusivo adquirido por la consumidora, y que su equipaje de mano fuera ubicado en un espacio distinto al que le correspondía, ocasionando que se dañara.

Por estos hechos, la empresa fue sancionada con una multa total de 4 UIT. Además, se ordenó como medida correctiva la devolución del monto pagado por el equipaje afectado.