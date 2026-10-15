Indecopi informó que los billetes y monedas puestos en circulación por el Banco Central de Reserva (BCR) son de aceptación obligatoria, según el artículo 43 de la Ley Orgánica de dicha institución. Por ello, advierte que rechazar injustificadamente dinero en efectivo podría afectar los derechos del consumidor y constituir una infracción a las normas de protección al consumidor.

Cabe precisar que recientemente, Indecopi evaluó la política de un establecimiento ubicado en Chimbote que no aceptaba billetes de S/200. La autoridad consideró que el riesgo a posibles falsificaciones no justificaba rechazar todos los billetes de esa denominación.

No obstante, la entidad precisó que cada situación debe analizarse de manera particular. Si una moneda o billete presenta señales de falsificación, está muy deteriorado o fue retirado de circulación, corresponde revisar sus características antes de determinar si el rechazo está justificado, explicó.

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Lo que debe evitarse son las restricciones generales que impidan pagar con dinero de curso legal sin una razón justificada.

En esa línea, los proveedores pueden promover el uso de tarjetas y billeteras digitales por razones de seguridad, eficiencia o comodidad; sin embargo, esto no los exime de cumplir las obligaciones previstas en la normativa aplicable, que establece que los billetes y monedas puestos en circulación por el BCR son de aceptación forzosa para el pago de toda obligación privada.