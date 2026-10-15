Indecopi precisó que cada situación debe analizarse de manera particular. Foto: Indecopi.
Indecopi precisó que cada situación debe analizarse de manera particular. Foto: Indecopi.
Por Redacción EC

Indecopi informó que los billetes y monedas puestos en circulación por el Banco Central de Reserva (BCR) son de aceptación obligatoria, según el artículo 43 de la Ley Orgánica de dicha institución. Por ello, advierte que rechazar injustificadamente dinero en efectivo podría afectar los derechos del consumidor y constituir una infracción a las normas de protección al consumidor.

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