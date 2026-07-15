Para Alexandra Espinoza, asociada del área de Competencia y Propiedad Intelectual de Benites, Vargas & Ugaz (BVU), la medida es necesaria para desalentar el acceso a contenidos ilícitos, pero no basta por sí sola frente a una piratería digital. (Foto: AFP)
Para Alexandra Espinoza, asociada del área de Competencia y Propiedad Intelectual de Benites, Vargas & Ugaz (BVU), la medida es necesaria para desalentar el acceso a contenidos ilícitos, pero no basta por sí sola frente a una piratería digital. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

La Comisión de Derecho de Autor (CDA) de Indecopi ordenó el bloqueo de 238 sitios webs que transmitían ilegalmente partidos del Mundial 2026. La medida se da mediante la Resolución N.° 0333-2026/CDA-INDECOPI, ejecutada el 10 de junio por diversas empresas proveedoras del servicio de acceso a Internet.

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