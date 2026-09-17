Indecopi espera que empresa informe sobre retiro de botellas Lybre y Timonel además de las medidas tomadas tras alerta del Minsa. (Foto: Indecopi)
Indecopi espera que empresa informe sobre retiro de botellas Lybre y Timonel además de las medidas tomadas tras alerta del Minsa. (Foto: Indecopi)
Por Redacción EC

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) requirió información formal a la empresa Inco Brands Peru S.A.C. sobre las aguas de mesa Timonel y Lybre. La institución fiscalizadora fijó un plazo de cinco días hábiles para que se le entregue el reporte detallado sobre las acciones adoptadas frente al riesgo de contaminación.

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