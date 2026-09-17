El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) requirió información formal a la empresa Inco Brands Peru S.A.C. sobre las aguas de mesa Timonel y Lybre. La institución fiscalizadora fijó un plazo de cinco días hábiles para que se le entregue el reporte detallado sobre las acciones adoptadas frente al riesgo de contaminación.

La exigencia oficial contempla la precisión de los lotes y unidades producidas que registraron el problema de inocuidad detectado por el Ministerio de Salud. La empresa comercializadora debe detallar los departamentos del país donde distribuyó los productos afectados antes de la orden sanitaria.

Indecopi solicitó copias de los avisos enviados a los distribuidores y comercios encargados de la venta al público. El requerimiento incluye el plan para responder ante los reclamos y devoluciones de los compradores.

El organismo estatal estableció que el proveedor debe habilitar canales inmediatos para la atención directa a los consumidores afectados. Además, la autoridad mantiene un monitoreo permanente sobre el caso dentro de sus facultades de protección al consumidor.

Los proveedores en la cadena de comercialización tienen el deber legal de reportar los peligros no previstos en sus productos. La omisión de este reporte sanciona a las empresas con multas de hasta 450 UIT de acuerdo con la normativa vigente.

Minsa ordena el retiro de las aguas Timonel y Lybre en Perú

El Ministerio de Salud (Minsa) dispuso el retiro inmediato de los lotes de las marcas Timonel y Lybre en los establecimientos comerciales a nivel nacional. La Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) emitió la alerta sanitaria A005006 hoy 17 de setiembre.

Los análisis oficiales confirmaron la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa en las botellas de agua de mesa fabricadas en el presente año. El microorganismo representa un peligro directo para la salud pública debido al riesgo de infecciones en personas vulnerables.