Indecopi dispuso inmovilización de fondos del organizador del evento Urban Latin Fest

La Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N°3 del Indecopi (CC3), mediante resolución N°1, inició un procedimiento administrativo sancionador contra Ramón Edgar Alfredo Deza Alvarez, organizador del evento Urban Latin Fest, realizado el pasado 16 de marzo de 2019, debido a una serie de presuntos incumplimientos.

Entre ellos se encuentra el hecho de no haber cumplido con las condiciones pactadas para el citado festival, al no presentarse los artistas anunciados, no haber mantenido habilitados los mecanismos que ofreció para la devolución de las entradas del evento, (número telefónico y la dirección brindados) y no haber devuelto la totalidad de las entradas vendidas.

En esa misma línea, y a fin de asegurar el derecho de los consumidores a la devolución de las entradas adquiridas al momento que se emita la resolución final, la CC3, mediante Resolución N.° 80-2019/CC3, dictó una medida cautelar ordenando en forma de retención la inmovilización de los fondos que posee Deza Álvarez en cualquier entidad financiera del Perú, hasta la suma ascendente a S/ 35 974.

Así, mediante cartas remitidas el 6 de mayo de 2019, se puso en conocimiento de 16 bancos la medida cautelar dictada por la Comisión, a fin de que estos procedan con las acciones pertinentes para garantizar su cumplimiento.

Cabe precisar que el procedimiento administrativo sancionador se encuentra en trámite y la CC3 cuenta con 120 días hábiles para resolver el caso.