Indecopi falla a favor de ISM en disputa con Aje por uso de las marcas Cielo y KR: todo lo que debe saber del caso

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Indecopi falla a favor de ISM en disputa con Aje por uso de las marcas Cielo y KR: todo lo que debe saber del casoResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
La disputa entre dos de las empresas de bebidas más reconocidas del país, Industrias San Miguel (ISM) y Ajeper (Grupo Aje) llegó a una nueva etapa luego de que el Tribunal de Defensa de la Competencia del Indecopi resolviera que Ajeper incurrió en actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, al difundir comunicaciones dirigidas a sus clientes y proveedores que ponían en duda la legitimidad del uso de las marcas Cielo y Kola Real (KR) por parte de ISM.