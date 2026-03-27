Indecopi informó que durante el 2025, la eliminación e inaplicación de 14,056 barreras burocráticas declaradas ilegales o irracionales generó un ahorro estimado de S/429.07 millones para la ciudadanía y el sector productivo.

En relación con el 2024, el impacto económico positivo creció seis veces más marcando un hito en el quinquenio 2021-2025. Mientras que entre 2021 y 2023 el ahorro generado por la eliminación de barreras burocráticas osciló entre los S/48.2 millones y S/117.2 millones, el resultado alcanzado este último año (S/ 429.07 millones) superó ampliamente lo registrado en 2024 (S/57.1 millones).

Indecopi resaltó la labor técnica en la identificación de barreras burocráticas de alto impacto, logrando en un solo ejercicio anual casi duplicar el ahorro acumulado de los cuatro años previos sumados.

En esa misma línea, el análisis de las barreras burocráticas detectadas reveló que el 79,13% de estas (11,123 en total) estaban vinculadas a procesos de licencias de funcionamiento, edificación y habilitación urbana, sectores críticos para el dinamismo inmobiliario y comercial a nivel local y regional.

Entre las medidas con mayor impacto económico, destacaron los cobros excesivos en derechos de uso de área acuática (S/49.1 millones), barreras burocráticas municipales que frenaban proyectos del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible (S/37.1 millones) y exigencias operativas innecesarias en el sector telecomunicaciones (S/10.5 millones). “Al suprimir estos sobrecostos, se promueve un mercado más competitivo y se evita que el gasto de la ineficiencia administrativa sea trasladado al costo de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos”, explicó Indecopi.

A nivel regional y local, Lima y Callao encabezaron el ahorro con S/56.6 millones, seguidos por regiones con alto potencial de crecimiento como Piura, Ica y San Martín, donde la reducción de sobrecostos administrativos permite mayor agilidad para la economía local.