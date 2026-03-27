Resumen

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El resultado alcanzado este último año (S/ 429.07 millones) superó ampliamente lo registrado en 2024 (S/57.1 millones).
El resultado alcanzado este último año (S/ 429.07 millones) superó ampliamente lo registrado en 2024 (S/57.1 millones).
Por Redacción EC

Indecopi informó que durante el 2025, la eliminación e inaplicación de 14,056 barreras burocráticas declaradas ilegales o irracionales generó un ahorro estimado de S/429.07 millones para la ciudadanía y el sector productivo.

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