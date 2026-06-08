Resumen

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Indecopi recomendó a los ciudadanos exigir información clara y detallada antes de suscribir cualquier contrato de compraventa de un inmueble. Foto: GEC.
Indecopi recomendó a los ciudadanos exigir información clara y detallada antes de suscribir cualquier contrato de compraventa de un inmueble. Foto: GEC.
Por Redacción EC

De acuerdo con el portal “Mira a quién le compras”, en lo que va del 2026, Indecopi ha impuesto 269 sanciones en el sector construcción e inmobiliarios, que suman un total de 592,84 UIT en multas. En ese periodo, este sector ocupó el segundo lugar entre los más sancionados por la institución. Dicha situación también se registró en 2025, año en el que alcanzó la misma posición del ranking, con 724 sanciones y 1.912,86 UIT en multas.

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