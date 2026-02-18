Indecopi ha ordenado diversas medidas cautelares contra las empresas Aybar Corp S.A.C. y Aybar Investments S.A.C., por la presunta venta de lotes sin saneamiento legal los mismos que no habrían sido entregados a los consumidores en los plazos pactados.

La medida se da ante la existencia significativa de reclamos y denuncias contra dichas empresas, y con el objetivo de evitar mayores afectaciones y proteger el patrimonio de los consumidores que hayan resultado afectados.

Desde el año pasado a la fecha, Indecopi recibió 277 denuncias por presuntas infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor vinculadas a las referidas empresas cuyos proyectos se ubican principalmente en las provincias de Lima, Huaral, Ica y San Martín.

Las medidas cautelares ordenaron el embargo en forma de retención de las cuentas bancarias de las empresas denunciadas para salvaguardar los derechos de los consumidores afectados y garantizar el cumplimiento de las sanciones o correcciones derivadas de su responsabilidad.

Además, del cese de nuevos requerimientos de pago de las citadas empresas a los consumidores por saldos pendientes, hasta que se esclarezcan los hechos. Así, estos requerimientos de pago de estas empresas quedan suspendidos.

Los casos vienen siendo tramitados por los diferentes Órganos Resolutivos de Protección al Consumidor de las sedes de Lima Sur y Lima Norte.

De comprobarse las infracciones, los órganos resolutivos podrán imponer sanciones de hasta 450 UIT por cada infracción, además de medidas correctivas reparadoras orientadas a resarcir el daño patrimonial ocasionado.