Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los proyectos de Aybar Corp y Aybar Investment se ubican principalmente en las provincias de Lima, Huaral, Ica y San Martín. Foto: Indecopi.
Por Redacción EC

Indecopi ha ordenado diversas medidas cautelares contra las empresas Aybar Corp S.A.C. y Aybar Investments S.A.C., por la presunta venta de lotes sin saneamiento legal los mismos que no habrían sido entregados a los consumidores en los plazos pactados.

