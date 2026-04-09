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Las multas ascendieron a un total de 13.82 UIT, equivalentes a S/76,010. (Fuente: iStock)
Las multas ascendieron a un total de 13.82 UIT, equivalentes a S/76,010. (Fuente: iStock)
Por Redacción EC

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual de Indecopi sancionó en segunda instancia a dos importadoras por ingresar al país productos protegidos por el derecho de autor que reproducían personajes de Marvel Characters Inc., como Spider-Man, Iron Man, Thor, Hulk, Capitán América y Venom, sin contar con la autorización de esta empresa. Las multas ascendieron a un total de 13.82 UIT, equivalentes a S/76,010.

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