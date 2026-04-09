La Sala Especializada en Propiedad Intelectual de Indecopi sancionó en segunda instancia a dos importadoras por ingresar al país productos protegidos por el derecho de autor que reproducían personajes de Marvel Characters Inc., como Spider-Man, Iron Man, Thor, Hulk, Capitán América y Venom, sin contar con la autorización de esta empresa. Las multas ascendieron a un total de 13.82 UIT, equivalentes a S/76,010.

En el primer caso Indecopi detectó, tras una alerta de Aduanas de la Sunat, la importación de juguetes con estos conocidos superhéroes, los cuales fueron inmovilizados antes de su comercialización. La importadora, una persona natural, no acreditó contar con licencia o autorización para utilizar dichas creaciones protegidas y se le impuso una sanción de 10 UIT.

En un segundo caso, otra importadora ingresó al país 851 estuches para auriculares con imágenes de personajes como Spider-Man, Iron Man, Capitán América y Venom, también sin autorización. Estos productos fueron incautados y se dispuso la imposición de una multa de 3.82 UIT.

En ambos casos, Indecopi concluyó que los productos reproducían estos personajes sin permiso, afectando el derecho exclusivo del titular para controlar el uso de sus obras, incluso en actividades como la importación. Cabe precisar que la infracción se configura desde el ingreso de los productos al país, aunque estos no lleguen a venderse.

Finalmente, la entidad recordó que el derecho de autor protege a los creadores o a las empresas que poseen estos derechos, y les permite decidir quién puede usar sus obras. Por ello, no está permitido fabricar, vender o importar productos con estos elementos sin su autorización, ya que se trata de obras protegidas por ley.