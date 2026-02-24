La Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias (CDB) de Indecopi informó que el procedimiento de investigación seguido a las importaciones de alambrón de hierro o acero de China se encuentra en su etapa final, siendo que, a la fecha, no se ha emitido aún una decisión que ponga fin a la primera instancia administrativa.

En el marco del procedimiento de investigación, la Comisión ha notificado recientemente a las partes involucradas el documento de “Hechos Esenciales”, cuyo objetivo es dar a conocer la evidencia relevante recopilada durante el periodo probatorio, para que se conozcan los elementos técnicos sobre los cuales la Comisión fundamentará su decisión final en el plazo de ley.

Este viernes 27 de febrero, a la 1:45 pm., se realizará una audiencia pública virtual, en la que las partes podrán exponer sus posiciones de manera directa ante la Comisión. Tras la audiencia, los interesados contarán con un plazo de cinco días hábiles para formalizar sus argumentos por escrito.

Luego de la audiencia Indecopi dispondrá de 21 días hábiles para emitir su decisión final sobre si corresponde o no la aplicación de derechos antidumping definitivos.

Conforme al ordenamiento legal, la Comisión precisó que cualquier parte que no esté de acuerdo con la decisión de primera instancia, podrá apelar ante la Sala Especializada en Defensa de la Competencia, la cual actúa como la segunda y última instancia administrativa del caso.