Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Este viernes 27 de febrero, a la 1:45 pm., se realizará una audiencia pública virtual, en la que las partes podrán exponer sus posiciones de manera directa ante la Comisión de Indecopi. Foto: GEC.
Este viernes 27 de febrero, a la 1:45 pm., se realizará una audiencia pública virtual, en la que las partes podrán exponer sus posiciones de manera directa ante la Comisión de Indecopi. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias (CDB) de Indecopi informó que el procedimiento de investigación seguido a las importaciones de alambrón de hierro o acero de China se encuentra en su etapa final, siendo que, a la fecha, no se ha emitido aún una decisión que ponga fin a la primera instancia administrativa.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.