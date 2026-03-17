Resumen

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La segunda fase de evaluación de la operación de concentración empresarial no excederá de noventa días hábiles, pudiendo prorrogarse hasta por un plazo máximo de treinta días hábiles adicionales.
La segunda fase de evaluación de la operación de concentración empresarial no excederá de noventa días hábiles, pudiendo prorrogarse hasta por un plazo máximo de treinta días hábiles adicionales.
Por Redacción EC

La Comisión de Defensa de la Libre Competencia de Indecopi decidió que la evaluación de la operación de concentración empresarial, solicitada por Abra Group Limited, para adquirir las acciones emitidas por Sky Airline S.A, debe pasar a una segunda fase de análisis.

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