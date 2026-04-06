Resumen

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La investigación se da en los departamentos de Lambayeque, La Libertad, Piura, Áncash y Cajamarca. (Foto: Jaime Reina / AFP)
La investigación se da en los departamentos de Lambayeque, La Libertad, Piura, Áncash y Cajamarca. (Foto: Jaime Reina / AFP)
/ JAIME REINA
Por Redacción EC

La Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia de Indecopi (DLC) inició un procedimiento administrativo sancionador (PAS) de oficio contra 5 empresas y 3 personas naturales por la presunta comisión de una práctica anticompetitiva para establecer la variación concertada de precios en el mercado de venta de pollo vivo por kilogramo, en los departamentos de Lambayeque, La Libertad, Piura, Áncash y Cajamarca, por hechos ocurridos entre febrero de 2020 y marzo de 2021.

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