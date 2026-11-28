El acceso a bodegas, supermercados, restaurantes y bares se ha convertido en un punto de atención para la competencia en el mercado cervecero peruano. En ese contexto, el Indecopi realizó inspecciones en establecimientos vinculados a Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston, como parte de una evaluación sobre el funcionamiento del sector que, según información proporcionada por la agencia de comunicaciones de Heineken, se habría originado a partir de una denuncia presentada por esta última compañía.

Las diligencias se desarrollaron durante varios días en Lima y otras regiones, con apoyo de la Policía Nacional del Perú. De acuerdo con la información difundida por la agencia de comunicaciones de Heineken, la evaluación comprendería las condiciones comerciales entre fabricantes, distribuidores y establecimientos, así como el acceso de las distintas marcas a los puntos de venta.

Entre las prácticas que podrían ser materia de análisis se encuentran los acuerdos de exclusividad, descuentos, entrega de equipos y programas de fidelización. Estas condiciones comerciales no constituyen necesariamente una infracción a las normas de competencia: su legalidad depende de cómo se aplican y de los efectos que puedan generar sobre el mercado.

Mercado cervecero en Perú

La relevancia de estas diligencias también se explica por la estructura de la industria cervecera peruana. Según cifras de Euromonitor correspondientes a 2023, citadas en la información proporcionada por la agencia de comunicaciones de Heineken, Backus y AmBev concentraban aproximadamente el 97,8% del volumen de cerveza comercializado en el país.

La misma fuente señala que la industria comercializa alrededor de 1.400 millones de litros al año y genera ventas superiores a S/15.000 millones. Sin embargo, su volumen creció apenas 1% en 2025, luego de dos años consecutivos de contracción.

En este escenario, el acceso a los canales de comercialización resulta relevante para las marcas que buscan ganar participación. La disponibilidad de espacios en góndolas, refrigeradoras y establecimientos de consumo puede influir en la exposición de los productos y en las decisiones de compra de los consumidores.

¿Qué respondieron Backus y Heineken?

Consultada por El Comercio sobre las inspecciones, Backus señaló que colabora plenamente con las autoridades y que sus operaciones se desarrollan conforme a la normativa vigente.

“En Backus colaboramos plenamente con todas las autoridades en el ejercicio regular de sus funciones. Actuamos en estricto cumplimiento de las leyes y regulaciones vigentes, con transparencia y responsabilidad”, indicó la compañía.

Por su parte, Heineken respondió a El Comercio que no hará comentarios sobre el caso para no perjudicar ningún procedimiento y reiteró su confianza en el Indecopi.

Cabe precisar que las inspecciones no implican que la autoridad haya determinado la existencia de una infracción por parte de Backus. Se trata de diligencias de investigación y recopilación de información, cuyos resultados y eventuales consecuencias dependerán de la evaluación que realice el organismo.