Indecopi exhortó a las aerolíneas y la concesionaria Lima Airport Partners (LAP) a informar a los consumidores sobre las alternativas que tienen para mitigar cualquier inconveniente que pudiera causar la reprogramación o cancelación de sus vuelos ante la ampliación de las labores de mantenimiento de la antigua pista de aterrizaje del Aeropuerto Jorge Chávez.

Entre las alternativas contempladas por el Código de Protección y Defensa del Consumidor se encuentran reubicar a los pasajeros en otros vuelos, permitir el endose de sus pasajes a otra persona o devolver el dinero si el usuario ya no desea viajar.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Asimismo, las empresas aéreas y LAP deben mantener canales de información actualizados y permanentes para atender las consultas de los pasajeros.

Indecopi indicó que se mantendrá vigilante para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de información y trato adecuado hacia los consumidores, y pone a disposición el WhatsApp Aeropuerto: 985197624, las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Cabe precisar que Indecopi ya ha realizado una reunión de trabajo con el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) y LAP, para prever que los usuarios no resulten perjudicados.