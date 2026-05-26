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Indecopi indicó que el Colegio de Agentes Inmobiliarios del Perú y su presidenta mantienen su pleno derecho a formular los descargos y defensas que consideren pertinentes. Foto: Indecopi.
Indecopi indicó que el Colegio de Agentes Inmobiliarios del Perú y su presidenta mantienen su pleno derecho a formular los descargos y defensas que consideren pertinentes. Foto: Indecopi.
Por Redacción EC

La Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia (DLC) de Indecopi inició un procedimiento administrativo sancionador de oficio contra el Colegio de Agentes Inmobiliarios del Perú (CAIP) y su presidenta. La medida responde a la presunta recomendación a sus asociados para establecer porcentajes o montos fijos en el cobro de comisiones por intermediación inmobiliaria.

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