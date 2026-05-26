La Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia (DLC) de Indecopi inició un procedimiento administrativo sancionador de oficio contra el Colegio de Agentes Inmobiliarios del Perú (CAIP) y su presidenta. La medida responde a la presunta recomendación a sus asociados para establecer porcentajes o montos fijos en el cobro de comisiones por intermediación inmobiliaria.

De acuerdo con las indagaciones preliminares, el CAIP y su presidenta habrían incurrido en una práctica colusoria horizontal al difundir esta recomendación anticompetitiva a través de diversos canales, como correos electrónicos enviados a sus asociados, comunicados en su página web oficial y publicaciones en sus redes sociales (Facebook e Instagram).

La DLC también evidenció la existencia de material publicitario en el que se hacía referencia expresa a la citada directriz; mientras que en la Revista Digital Inmobiliaria Bien Inmueble se consignó expresamente que uno de los objetivos del gremio era fomentar una cultura inmobiliaria estableciendo un cobro mínimo del 5% del valor de venta del inmueble por concepto de honorarios.

Indecopi señaló que el inicio de este procedimiento sancionador se basa en la existencia de indicios razonables y no constituye un prejuzgamiento sobre el resultado final o la culpabilidad de los investigados. El CAIP y su presidenta mantienen su pleno derecho a formular los descargos y defensas que consideren pertinentes.

Cabe señalar que según lo lo dispuesto por el artículo 21.5 del Texto Único Ordenado de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, cualquier persona con interés legítimo puede contactar con la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia en sus oficinas en Lima (ubicadas en Calle de la Prosa 104, distrito de San Borja, Lima) o por correo electrónico para aportar información que ayude a esta investigación. Los interesados también pueden consultar llamando al 224-7800, anexo 3101.

Finalmente, Indecopi reafirmó su compromiso con la fiscalización de prácticas anticompetitivas y la promoción de mercados transparentes. Asimismo, invocó a los proveedores del sector a cumplir estrictamente con la normativa de libre competencia vigente.