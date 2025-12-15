Indecopi, a través de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (CCD), ha resuelto la denuncia presentada por América Móvil Perú S.A.C. (América Móvil) en contra de WI-Net Telecom S. A. C. (Win) por publicidad engañosa y dispuso como sanción una multa total de 88.75 UIT (S/474.812.5) a Win por la difusión de 42 piezas publicitarias con mensajes engañosos sobre las características de su servicio de internet fijo.

La autoridad determinó que estos anuncios contenían afirmaciones que podían inducir a error al consumidor al presentar beneficios que no estaban sustentados o que no se correspondían con las prestaciones reales de la empresa.

Durante la investigación, la Comisión identificó mensajes como “Con el plan más veloz, navega al toque y sin complicaciones” y “Con WIN no tendrás retrasos en tu señal”, los cuales no reflejaban las características reales del servicio ofrecido.

Para Indecopi, estos mensajes generaron una percepción incorrecta en los consumidores y afectaron la competencia en el mercado de telecomunicaciones. Dentro de la misma denuncia también se analizaron otros mensajes, los que fueron declarados infundados, debido a que la Comisión consideró que no eran engañosos.

Como resultado de las indagaciones, la empresa recibió multas diferenciadas por cada uno de los 42 anuncios. Los anuncios que tuvieron mayor alcance recibieron las sanciones más altas, con multas superiores a las 10 UIT cada uno.

Adicionalmente, Indecopi ordenó el cese inmediato y definitivo de todos los anuncios en mención, al considerar que existe riesgo de que estos mensajes puedan volver a difundirse.

La entidad precisó que esta es una decisión de primera instancia. Tanto América Móvil como Win se encuentran actualmente dentro del plazo para presentar sus apelaciones y, de hacerlo, los recursos serán evaluado y elevados a la Sala Especializada en Defensa de la Competencia, en segunda y última instancia administrativa.