Indecopi multó a Nestlé por promocionar producto “Maggi Cubito Carne”, pese a no tener carne en su composición.

Indecopi multó a la empresa Nestlé con 35.04 unidades impositivas tributarias (UIT), ascendente a S/ 173.448, por incurrir en publicidad engañosa con su producto “Maggi Cubito Carne de 100 g”, ya que lo promocionaba como si tuviera carne en su composición, cuando, según la resolución, no era así.

La denuncia fue presentada por la Asociación de Consumidores y Usuarios de Áncash (Acurea) el 13 de enero de 2022 por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño.

“Se observa que Nestlé transmite a los consumidores el mensaje publicitario de que el producto contiene carne deshidratada. No obstante, en la lista de ingredientes del producto no se hace mención alguna a la carne. Por lo tanto, se concluye que la frase publicitaria “cubito carne” junto con las imágenes de trozos de carne y el bovino no transmite un mensaje verdadero a los consumidores”, señaló Acurea en su demanda.

Tras un proceso en el que ambas partes expusieron sus argumentos, Indecopi declaró, el 9 de agosto, infundada en primera instancia la denuncia contra Nestlé. Sin embargo, Acurea apeló la resolución el 13 de setiembre.

Finalmente, el pasado 23 de diciembre, la entidad revocó su primer fallo y ordenó a Nestlé a que no vuelva difundir publicidad en la cual se transmita que el producto “Maggi Cubito de Carne de 100 g” contiene carne en su composición, en tanto ello no sea cierto.

La resolución cuenta con el voto de los vocales César Llona Silva, Ana Rosa Martinelli Montoya y Carlos Mendiburu Díaz. El vocal José Tavera Colugna emitió un voto en discordia.